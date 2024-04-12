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Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников

"Гордость России": рассказываем о популярном сорте малины

1:53
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это один из самых популярных и любимых ягодных кустарников в России. Она не только радует нас своими сочными и ароматными плодами, но и является настоящей гордостью нашей страны. Сорт малины "Гордость России" — это настоящее достояние отечественного садоводства, который завоевал признание и любовь садоводов не только в России, но и за её пределами.

"Гордость России": рассказываем о популярном сорте малины
Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Гордость России" был выведен в 1996 году в Новосибирской области и с тех пор стал одним из самых популярных среди садоводов. Он отличается высокой урожайностью, крупными и сладкими ягодами, а также устойчивостью к заболеваниям и неприхотливостью в уходе. Эти качества делают его идеальным выбором для выращивания в любом регионе России.

Ягоды сорта "Гордость России" имеют красивый ярко-красный цвет и овальную форму. Они обладают приятным сладким вкусом с легкой кислинкой и отлично подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, компотов и других десертов. Каждый куст этого сорта может дать до 3 кг вкуснейших ягод, что делает его очень ценным для садоводов.

Одним из главных преимуществ сорта "Гордость России" является его устойчивость к заболеваниям, таким как малиновая муха и антракноз. Это позволяет садоводам получать богатый урожай даже в условиях неблагоприятной экологии и погоды. Кроме того, этот сорт малины не требует особого ухода и может вырастать как на солнечных, так и на полутенистых участках.

Сорт "Гордость России" не только пользуется популярностью среди садоводов, но и является объектом гордости для нашей страны. Он высоко оценен не только в России, но и за ее пределами. Малина этого сорта экспортируется в различные страны мира и получает высокие оценки за свой вкус и качество.

Крупноплодный сорт малины летней российской селекции
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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