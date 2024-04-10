Обрабатываем участок от клещей: вот когда это важно сделать

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Как обработать участок от клещей

2:30
Садоводство » Вредители и болезни

Весной пробуждаются кровососущие клещи, эти мелкие паукообразные создания обитают в лиственном опаде и высокой траве. Во время вашего пребывания на природе, будь то в лесу или на дачном участке, они готовы напасть на вас или ваших домашних питомцев.

Как обработать участок от клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Опасность не столько в объёме поглощаемой крови миниатюрным клещом, сколько в его способности переносить серьёзные заболевания — от аллергий и дерматита до опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Народные методы, такие как регулярная кошка газона, высаживание растений, отпугивающих клещей, и обработка участка настоем чеснока, могут оказать некоторую помощь, но часто недостаточны. Поэтому приходится обращаться к помощи сильных химических средств — специальных акарицидов.

Оптимальное время для обработки участка от клещей — когда температура устанавливается выше 8° C. Обработка в конце апреля или в начале мая может быть бесполезной, так как клещи становятся активными только при более тёплой погоде. Холодные майские дни могут смыть яд, прежде чем оно сможет оказать эффект на спящих клещей. Поэтому я только недавно обработала участок в этом году.

Обработку следует проводить не менее чем за 40 дней до сбора урожая, и воздерживаться от посещения участка в течение нескольких дней после обработки, чтобы дать средству достаточно времени для работы.

Работы должны производиться с соблюдением всех мер предосторожности в сухую, тёплую и безветренную погоду, избегая затронутых культурных растений. Обычно достаточно провести две обработки химическими средствами за сезон — весной и осенью, во время наивысшей активности клещей.

При выборе средства обращайте внимание на основное действующее вещество и его концентрацию, форму выпуска, цену, срок действия и экономичность. Среди самых распространенных акарицидов используются различные формы циперметрина или фениона. Выбор зависит от предпочтений и условий конкретной ситуации.

Некоторые биосредства на основе растительных экстрактов или бактерий могут быть менее эффективны против клещей, чем химические препараты, но они более безопасны для человека и животных.

Чтобы проверить эффективность обработки и выявить наличие клещей на участке, можно использовать простой метод — пройтись по траве с куском светлой ткани, привязанной к палке. Если клещи присутствуют, они обязательно зацепятся за ткань.

КАК ОБРАБОТАТЬ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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