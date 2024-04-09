Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю

Как использовать полынь в саду

Некоторые называют это растение божьим или христовым деревом. Речь о полыни. Она может быть очень полезна в саду.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Огородница, ведущая Дзен-канал "Маленький сад на краю Вселенной" делится, что её бабушка раскладывала веточки полыни в шкафу, чтобы держать подальше моль. Также настой из растения она добавляла в воду, что придавало дому ощущение стерильности.

Когда полынь цвела, бабушка делали букеты и втыкала их в кусты ягодных культур, чтобы защитить их от тли и других вредителей. Осенью она обрабатывала кусты полынным раствором.

"Увесистый букет кипятили несколько минут в воде, которая немного покрывала зелье, настаивали, а потом до этого настоя добавляли ещё целое ведро воды. Этим раствором опрыскивали все кусты", — поделилась огородница.