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Делимся советами по уходу за комнатными цветами

Как не перелить комнатные цветы?

2:08
Садоводство » Советы

Комнатные цветы являются не только украшением нашего дома, но и полезными растениями, которые очищают воздух и создают уютную атмосферу. Однако, как и любые другие растения, они нуждаются в правильном уходе и внимании. Одна из самых распространённых ошибок при уходе за комнатными цветами - это переливание.

Как не перелить комнатные цветы?
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое правило, которое нужно запомнить - не все растения нуждаются в одинаковом количестве воды. Каждый вид имеет свои особенности и требования к поливу. Например, кактусы и суккуленты не любят частых поливов и могут легко загнить при переизбытке влаги. А вот цветы, такие как фиалки или герань, нуждаются в регулярном поливе, но их также нельзя заливать.

Второе правило - не поливайте растения по расписанию. Часто мы привыкаем поливать цветы каждый день или раз в несколько дней, но это может быть ошибкой. Лучше всего следить за состоянием почвы и поливать растения только тогда, когда она высохла на 2-3 см глубины. Для этого можно использовать специальный прибор - гидрометр, который показывает уровень влажности почвы.

Третье правило - не оставляйте воду в поддоне или горшке. Если после полива осталась вода в поддоне, ее нужно сразу же слить. Иначе она может вызвать гниение корней и привести к гибели растения. Также не рекомендуется оставлять воду в горшке, особенно если он не имеет дренажных отверстий. Избыток влаги может привести к застою и развитию грибковых заболеваний.

Четвертое правило - не поливайте цветы из-под крана. Вода из-под крана может содержать хлор и другие химические вещества, которые могут быть вредны для растений. Лучше использовать отстоянную воду или дождевую воду. Также можно использовать фильтр для очистки воды.

Пятое правило - не переливайте растения в период покоя. Многие комнатные цветы имеют период покоя, когда они не нуждаются в активном росте и поливе. Например, зимой многие растения замедляют свой рост и нуждаются в меньшем количестве воды.
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Вот как надо поливать цветы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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