Будем наслаждаться нежным вкусом: как вырастить вкусные томаты

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Выращиваем сладкие помидоры

1:57
Садоводство » Овощи

Помидоры — один из самых популярных овощей в мире. Они богаты витаминами и минералами, а также являются отличным источником антиоксидантов. Однако, многие люди предпочитают сладкие помидоры, вместо кислых или кисло-сладких. В этой статье мы расскажем вам, как сделать помидоры сладкими и насладиться их нежным вкусом.

Выращиваем сладкие помидоры
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выберите правильные сорта помидоров

Первый шаг к созданию сладких помидоров — выбор правильных сортов. Существует множество различных видов помидоров, но не все они имеют сладкий вкус. Например, сорта "Черри" и "Сливка" обычно считаются самыми сладкими. Также стоит обратить внимание на сорта с названием "Сладкий" или "Сахарный". Они обычно имеют более высокое содержание сахара и меньше кислоты.

Выращивайте помидоры на солнце

Солнце — ключевой фактор для создания сладких помидоров. Помидоры нуждаются во множестве солнечного света для производства сахара. Поэтому, если вы выращиваете помидоры в саду, выберите для них самое солнечное место. Если же вы покупаете помидоры в магазине, обратите внимание на то, откуда они были доставлены. Лучше всего выбирать помидоры, выращенные на открытом солнце.

Подкормите помидоры удобрениями

Для того, чтобы помидоры могли производить больше сахара, им необходимы питательные вещества. Поэтому, перед посадкой помидоров, подкормите почву удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Также можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной.

Поливайте помидоры правильно

Неправильный полив может привести к тому, что помидоры будут иметь кислый вкус. Чтобы избежать этого, поливайте помидоры регулярно, но не избыточно. Лучше всего поливать их утром или вечером, когда солнце не так активно. Также стоит избегать полива листьев, чтобы не создавать благоприятную среду для развития болезней.

Как помочь томату стать сладким
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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