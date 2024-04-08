Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы

Правильная подготовка и посадка лука-севка являются ключом к его успешному росту и изобильному урожаю. Понимание особенностей этого процесса значительно облегчит дальнейшее выращивание.
Место посадки
Выберите место, которое хорошо проветривается, не затенено другими растениями или забором, и не подвержено затоплению при сильных дождях.
Почва должна быть нейтральной или слабокислой, с pH от 5 до 7.
Подготовка грядки
Мульчируйте почву за пару недель до посадки, используя торф, перегной или чёрный спанбонд, чтобы прогреть холодную почву.
При подготовке грядки весной, разрыхлите почву, добавьте песок, компост, золу и пролейте водой.
Разбор севка
Приобретайте севок заранее и отбирайте здоровые, не подгнившие или сухие луковки.
Храните севок в картонных коробках или бумажных пакетах в сухом месте.
Отделите мелкий севок от крупного, используя крупные луковицы для лучшего урожая репчатого лука и мелкие для зелени.
Сроки посадки
Выбирайте благоприятные условия для посадки, когда почва прогреется до +12°C, обычно во второй половине мая.
Посадка
Пролейте грядку раствором "Фитоспорина".
Обрежьте верхушки луковиц, оставив их для зелени, и замочите севок на ночь.
Распределите луковки на грядке с интервалом в 5 см между ними и севом на глубину двух их высот.
Утрамбуйте почву вокруг луковиц и при необходимости накройте грядку нетканым материалом для защиты от заморозков и луковой мухи.
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