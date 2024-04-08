Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы

Как вырастить лук-севок

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильная подготовка и посадка лука-севка являются ключом к его успешному росту и изобильному урожаю. Понимание особенностей этого процесса значительно облегчит дальнейшее выращивание.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Место посадки

Выберите место, которое хорошо проветривается, не затенено другими растениями или забором, и не подвержено затоплению при сильных дождях.

Почва должна быть нейтральной или слабокислой, с pH от 5 до 7.

Подготовка грядки

Мульчируйте почву за пару недель до посадки, используя торф, перегной или чёрный спанбонд, чтобы прогреть холодную почву.

При подготовке грядки весной, разрыхлите почву, добавьте песок, компост, золу и пролейте водой.

Разбор севка

Приобретайте севок заранее и отбирайте здоровые, не подгнившие или сухие луковки.

Храните севок в картонных коробках или бумажных пакетах в сухом месте.

Отделите мелкий севок от крупного, используя крупные луковицы для лучшего урожая репчатого лука и мелкие для зелени.

Сроки посадки

Выбирайте благоприятные условия для посадки, когда почва прогреется до +12°C, обычно во второй половине мая.

Посадка

Пролейте грядку раствором "Фитоспорина".

Обрежьте верхушки луковиц, оставив их для зелени, и замочите севок на ночь.

Распределите луковки на грядке с интервалом в 5 см между ними и севом на глубину двух их высот.

Утрамбуйте почву вокруг луковиц и при необходимости накройте грядку нетканым материалом для защиты от заморозков и луковой мухи.