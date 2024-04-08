Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский просит обеспечить защиту Харькова у Запада
Эпизод "Ералаша", от которого краснеют самые стеснительные зрители
Силовая тренировка на беговой дорожке
"Ведомости": страховые компании компенсируют кредиты для пострадавших в "Крокусе"
Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО
Топ-5 самых загадочных мест на планете
Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
Ксения Собчак отреагировала на апокалиптическое предсказание Илона Маска
Избегаем проблем с ростом и урожаем лука: говорим о его соседях

Что не стоит сажать рядом с луком?

2:01
Садоводство » Советы

Лук — это одна из самых популярных овощных культур, которая используется в кулинарии по всему миру. Он не только придает блюдам неповторимый вкус и аромат, но и обладает множеством полезных свойств для организма. Однако, при выращивании лука в саду или огороде, необходимо учитывать его особенности и правильно выбирать соседние растения.

Что не стоит сажать рядом с луком?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В этой статье мы расскажем о том, какие растения не стоит сажать рядом с луком, чтобы избежать проблем с его ростом и урожаем.

Самое важное правило — не сажать лук рядом с другими луковичными культурами, такими как чеснок, шалфей, репчатый и зеленый лук. Эти растения имеют схожие требования к почве и питательным веществам, поэтому их соседство может привести к конкуренции за ресурсы и уменьшению урожая.

Также не рекомендуется сажать лук рядом с бобовыми культурами, такими как фасоль, горох, соя и т. д. Эти растения обладают способностью обогащать почву азотом, который необходим для роста лука. При соседстве с бобовыми культурами, лук может не получить достаточного количества азота и начать развиваться медленнее.

Также стоит избегать посадки лука рядом с картофелем. Эти два растения имеют общих вредителей, таких как луковая муха и картофельный жук, которые могут нанести значительный ущерб урожаю. Кроме того, картофель может вытягивать из почвы калий, который необходим для роста лука.

Нельзя также сажать лук рядом с помидорами и перцем. Эти растения имеют схожие болезни, которые могут передаваться друг другу и привести к уменьшению урожая. Кроме того, помидоры и перец могут затенять лук и мешать ему получать достаточное количество солнечного света.

Избегайте также посадки лука рядом с капустой и другими капустными культурами. Эти растения имеют схожие вредители, такие как белокочанная гусеница и капустная блошка, которые могут нанести значительный ущерб урожаю лука.

Что посадить с луком на одной грядке?! Какие овощи можно сеять рядом с луком?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
IT-эксперт раскрыл срок хранения переписки в мессенджерах
Важные документы для водителя: что должно быть всегда при вас за рулем
Глафира Тарханова получила роль в "Обоюдном согласии" после того, как расплакалась на глазах у Валерии Гай Германики
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Понедельник
"Известия": в России хотят ввести электронные квитанции за услуги ЖКХ
Минстрой РФ: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье перевалил за 21 миллиард рублей
Вода с лимоном и имбирём: незаменимый напиток для похудения и поддержки иммунитета
У россиян всё ещё есть возможность отдохнуть за рубежом без оформления визы
Врач Варфоломеев: для сердца нужно есть цельнозерновые продукты
Бьянка Сенсори: от архитектора до жены Канье Уэста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников