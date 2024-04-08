Избегаем проблем с ростом и урожаем лука: говорим о его соседях

Что не стоит сажать рядом с луком?

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук — это одна из самых популярных овощных культур, которая используется в кулинарии по всему миру. Он не только придает блюдам неповторимый вкус и аромат, но и обладает множеством полезных свойств для организма. Однако, при выращивании лука в саду или огороде, необходимо учитывать его особенности и правильно выбирать соседние растения.

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В этой статье мы расскажем о том, какие растения не стоит сажать рядом с луком, чтобы избежать проблем с его ростом и урожаем.

Самое важное правило — не сажать лук рядом с другими луковичными культурами, такими как чеснок, шалфей, репчатый и зеленый лук. Эти растения имеют схожие требования к почве и питательным веществам, поэтому их соседство может привести к конкуренции за ресурсы и уменьшению урожая.

Также не рекомендуется сажать лук рядом с бобовыми культурами, такими как фасоль, горох, соя и т. д. Эти растения обладают способностью обогащать почву азотом, который необходим для роста лука. При соседстве с бобовыми культурами, лук может не получить достаточного количества азота и начать развиваться медленнее.

Также стоит избегать посадки лука рядом с картофелем. Эти два растения имеют общих вредителей, таких как луковая муха и картофельный жук, которые могут нанести значительный ущерб урожаю. Кроме того, картофель может вытягивать из почвы калий, который необходим для роста лука.

Нельзя также сажать лук рядом с помидорами и перцем. Эти растения имеют схожие болезни, которые могут передаваться друг другу и привести к уменьшению урожая. Кроме того, помидоры и перец могут затенять лук и мешать ему получать достаточное количество солнечного света.

Избегайте также посадки лука рядом с капустой и другими капустными культурами. Эти растения имеют схожие вредители, такие как белокочанная гусеница и капустная блошка, которые могут нанести значительный ущерб урожаю лука.