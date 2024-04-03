Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали вредную для собак игру
Даня Милохин удивил подписчиков русским танцем вприсядку: "Домой хочет мальчишка"
Скорая помощь: шесть бьюти-средств, которые реанимируют кожу
Евросоюз окончательно перешёл на террористические методы войны против России
Как приготовить яичный соус с пряностями
Немец помочился на сиденье самолета и был арестован
Мишустин сообщил о том, что в России за классное руководство учителей будет установлена двойная выплата
Кейт Уинслет призналась, что съемки постельных сцен в сериале "Режим" доводили ее до приступов смеха
На МКС провели эксперимент по предупреждению природных катастроф на Земле
Рассказываем, как избавиться от проволочника безопасным и экологическим способом

Какие растения не любят проволочники?

1:40
Садоводство » Советы

Проволочник — это непрошеный гость на огороде. Можно отпугивать их, используя различные растения. Это более безопасный и экологически чистый способ снижения их численности, вместо применения химических средств. В этой статье мы расскажем о нескольких растениях, которые могут помочь в борьбе с этими вредителями.

Какие растения не любят проволочники?
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Лаванда. Это ароматное растение обладает сильным запахом, который не нравится проволочникам. Посадите лаванду вдоль границ вашего участка или вокруг растений, которые часто поедают проволочники.

2. Мята. Ещё одно растение с сильным ароматом, которое не нравится проволочникам. Мята также обладает свойствами отпугивания других вредителей, таких как мыши и кроты.

3. Чеснок. Посадите чеснок вокруг растений, которые вы хотите защитить от проволочников. Его острый запах сделает ваш участок менее привлекательным для этих грызунов.

4. Пажитник. Это травянистое растение также обладает сильным запахом, который будет отпугивать проволочников. Посадите пажитник в группах на участке или вокруг растений, которые нужно защитить.

5. Чабрец. Ещё одно растение с сильным ароматом, которое проволочникам не понравится. Чабрец хорошо растет на солнечных участках и за ним легко ухаживать.

Хорошая альтернатива растениям — это установка звуковых устройств или специальных устройств, которые издают вибрации. Все это вместе поможет создать неприятные условия для проволочников и отпугнет их от вашего участка.

Как избавиться от проволочника и личинок хруща в почве?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя
Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами
Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой
Самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе был открыт в Италии
Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра
Бьюти-план на каждый день: пять базовых шагов в уходе за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников