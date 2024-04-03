Рассказываем, как избавиться от проволочника безопасным и экологическим способом

Какие растения не любят проволочники?

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Проволочник — это непрошеный гость на огороде. Можно отпугивать их, используя различные растения. Это более безопасный и экологически чистый способ снижения их численности, вместо применения химических средств. В этой статье мы расскажем о нескольких растениях, которые могут помочь в борьбе с этими вредителями.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Лаванда. Это ароматное растение обладает сильным запахом, который не нравится проволочникам. Посадите лаванду вдоль границ вашего участка или вокруг растений, которые часто поедают проволочники.

2. Мята. Ещё одно растение с сильным ароматом, которое не нравится проволочникам. Мята также обладает свойствами отпугивания других вредителей, таких как мыши и кроты.

3. Чеснок. Посадите чеснок вокруг растений, которые вы хотите защитить от проволочников. Его острый запах сделает ваш участок менее привлекательным для этих грызунов.

4. Пажитник. Это травянистое растение также обладает сильным запахом, который будет отпугивать проволочников. Посадите пажитник в группах на участке или вокруг растений, которые нужно защитить.

5. Чабрец. Ещё одно растение с сильным ароматом, которое проволочникам не понравится. Чабрец хорошо растет на солнечных участках и за ним легко ухаживать.

Хорошая альтернатива растениям — это установка звуковых устройств или специальных устройств, которые издают вибрации. Все это вместе поможет создать неприятные условия для проволочников и отпугнет их от вашего участка.