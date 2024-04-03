Имеет более 200 видов! Посадите алиссум, будет радовать своей красотой

Знакомим с алиссумом, который точно найдёт место на вашем участке

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Алиссум — это растение, которое привлекает внимание своей нежной красотой и приятным ароматом. Оно принадлежит к семейству крестоцветных и имеет более 200 видов. Алиссум выращивается как в декоративных целях, так и для использования в кулинарии и медицине.

Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из наиболее популярных видов алиссума является алиссум морской, или лобулярия. Его нежные белые, розовые или фиолетовые цветы образуют плотные ковры, которые прекрасно смотрятся на клумбах и в горшках. Кроме того, алиссум морской отличается высокой морозоустойчивостью и может цвести даже в самые холодные месяцы.

Алиссум также известен своими целебными свойствами. Его цветы и листья содержат много полезных веществ, таких как витамины, флавоноиды и эфирные масла. Из них готовят настойки и отвары, которые помогают при простудных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта и даже при головной боли.

Кроме того, алиссум используется в кулинарии. Его цветы добавляют в салаты, десерты и напитки, придавая им нежный аромат и вкус. Также из алиссума делают ароматное масло, которое используется в косметических целях.

Выращивание алиссума не требует особых усилий. Он предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Растение не требует частого полива, но нуждается в регулярном подкормке органическими удобрениями. Цветение алиссума продолжается в течение всего лета, а при благоприятных условиях может продолжаться и в начале осени.

Алиссум — это универсальное растение, которое может украсить любой сад и придать ему неповторимый аромат. Благодаря своим целебным и кулинарным свойствам, оно также может быть полезным для здоровья и кулинарных экспериментов. Попробуйте вырастить алиссум в своем саду и насладитесь его красотой и пользой!