Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят

Клещи боятся некоторых ароматов

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Весна и лето — это время отдыха на даче и наслаждения природными красотами. Однако, наступившее тепло также приносит с собой риск заражения клещами, которые могут быть не только неприятными, но и опасными для здоровья. Постоянным спутником жителей дачных участков становится задача защитить себя и своих близких от этих кровососущих насекомых.

Фото: flickr.com by Judy Gallagher is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из способов борьбы с клещами является использование ароматов, которые отталкивают их. Некоторые естественные запахи, такие как лаванда, чайное дерево, розмарин, эвкалипт и мята, могут помочь в избавлении от клещей на даче. Такие ароматы не только приятны для людей, но также имеют отпугивающие свойства для насекомых.

Лаванда — этот растение обладает приятным ароматом, который привлекает нас, но одновременно отталкивает клещей. Можно использовать эфирное масло лаванды, разбавив его в воде и распылив на кожу или одежду.

Чайное дерево — этот аромат обладает антисептическими свойствами и помогает отпугивать клещей. Достаточно добавить несколько капель этого масла в спрей для тела или в диффузор.

Розмарин, эвкалипт и мята — эти растения также способны отпугивать клещей своим ароматом. Можно использовать эфирные масла этих растений, добавив их в крем или лосьон для тела.

Помимо использования ароматов, необходимо также принимать другие меры предосторожности для защиты от клещей на даче. Например, надевать длинные одежды, обрабатывать специальными средствами от клещей, регулярно проверять кожу после прогулок и удалить клещей в случае укуса.

Таким образом, использование ароматов для отпугивания клещей на даче может стать дополнительной защитой от этих неприятных насекомых. Однако, следует помнить о необходимости сочетать различные методы борьбы с клещами, чтобы обеспечить полную защиту для себя и своих близких.