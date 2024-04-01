Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на кровати
Мебель в России будет дорожать
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу
Дикий носорог в Индии напал на российского туриста
В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу
EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят

Клещи боятся некоторых ароматов

1:58
Садоводство » Советы

Весна и лето — это время отдыха на даче и наслаждения природными красотами. Однако, наступившее тепло также приносит с собой риск заражения клещами, которые могут быть не только неприятными, но и опасными для здоровья. Постоянным спутником жителей дачных участков становится задача защитить себя и своих близких от этих кровососущих насекомых.

Клещи боятся некоторых ароматов
Фото: flickr.com by Judy Gallagher is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из способов борьбы с клещами является использование ароматов, которые отталкивают их. Некоторые естественные запахи, такие как лаванда, чайное дерево, розмарин, эвкалипт и мята, могут помочь в избавлении от клещей на даче. Такие ароматы не только приятны для людей, но также имеют отпугивающие свойства для насекомых.

Лаванда — этот растение обладает приятным ароматом, который привлекает нас, но одновременно отталкивает клещей. Можно использовать эфирное масло лаванды, разбавив его в воде и распылив на кожу или одежду.

Чайное дерево — этот аромат обладает антисептическими свойствами и помогает отпугивать клещей. Достаточно добавить несколько капель этого масла в спрей для тела или в диффузор.

Розмарин, эвкалипт и мята — эти растения также способны отпугивать клещей своим ароматом. Можно использовать эфирные масла этих растений, добавив их в крем или лосьон для тела.

Помимо использования ароматов, необходимо также принимать другие меры предосторожности для защиты от клещей на даче. Например, надевать длинные одежды, обрабатывать специальными средствами от клещей, регулярно проверять кожу после прогулок и удалить клещей в случае укуса.

Таким образом, использование ароматов для отпугивания клещей на даче может стать дополнительной защитой от этих неприятных насекомых. Однако, следует помнить о необходимости сочетать различные методы борьбы с клещами, чтобы обеспечить полную защиту для себя и своих близких.

Клещи боятся дёгтя и уксуса? Давайте проверим! Тест на выживание
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Мебель в России будет дорожать
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу
Клещи боятся некоторых ароматов
Дикий носорог в Индии напал на российского туриста
В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу
EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами
У россиян будет доступ к самостоятельному выбору интернет-провайдеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников