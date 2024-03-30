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Разбираемся в сложном вопросе: обрезка винограда весной

Нужно ли обрезать виноград весной?

1:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка винограда является важной процедурой для его правильного развития и обильного плодоношения. Однако вопрос о том, нужно ли обрезать виноград весной, может вызывать некоторые сомнения у садоводов. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Нужно ли обрезать виноград весной?
Фото: flickr.com by Mark Smith is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обрезка винограда весной осуществляется с целью удаления усыпавшихся почек, старых и больных побегов, а также для формирования куста и улучшения циркуляции воздуха в растении. Эти действия помогают предотвратить развитие болезней и обеспечить винограду необходимое освещение и питание.

Итак, нужно ли обрезать виноград весной? Ответ зависит от того, какое растение вы хотите получить в результате обрезки. Если целью является формирование крепкого и плодоносного куста, то обрезка весной необходима. Но если вы довольны текущим состоянием винограда и не желаете менять его форму, то обрезка может быть отложена на более поздний срок.

Помните, что обрезка винограда должна проводиться аккуратно и осторожно, чтобы избежать повреждения растения. Используйте острые и чистые инструменты, следите за правильным углом среза и не перестарывайтесь в удалении побегов.

Таким образом, виноград требует обрезки весной для поддержания здоровья и урожайности растения. Планомерное и профессиональное выполнение данной процедуры поможет вам получить красивый и обильный урожай винограда.

Обрезка неукрывного винограда весной. Как обрезать виноград?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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