Рассказываем что любит красивый и нежный мирабилис

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Как правильно ухаживать за мирабилисом

2:06
Садоводство » Цветы

Мирабилис - это красивое и нежное растение, которое может стать настоящим украшением любого дома. Однако, как и любое другое растение, оно нуждается в правильном уходе, чтобы сохранить свою красоту и здоровье. В этой статье мы расскажем вам, как правильно ухаживать за мирабилисом, чтобы он радовал вас своими яркими цветами и зелеными листьями.

Как правильно ухаживать за мирабилисом
Фото: commons.wikimedia.org by Bea.miau is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Выбор места для размещения мирабилиса

Первое, на что нужно обратить внимание при уходе за мирабилисом - это выбор места для его размещения. Это растение любит яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить его на окне с восточной или западной стороны. Не ставьте мирабилис на прямые солнечные лучи, это может привести к ожогам на листьях.

Полив и влажность воздуха

Мирабилис любит влажность, поэтому регулярный полив очень важен для его здоровья. Однако, не переусердствуйте с поливом, чтобы не вызвать гниение корней. Лучше всего поливать мирабилис, когда верхний слой почвы уже слегка подсох, но не допускайте пересыхания земли. Также можно увеличить влажность воздуха вокруг растения, распыляя воду на его листья или ставя рядом с контейнером с мирабилисом емкость с водой.

Удобрение

Мирабилис нуждается в регулярном подкормке, чтобы расти и цвести красиво. Лучше всего использовать универсальное удобрение для комнатных растений, но не переусердствуйте с его количеством. Подкармливайте мирабилис раз в две недели в период активного роста, а зимой можно уменьшить частоту до раз в месяц.

Обрезка и формирование кроны

Мирабилис может достигать впечатляющих размеров, поэтому не забывайте обрезать его, чтобы сохранить красивую форму кроны. Обрезайте сухие и поврежденные ветки, а также удаляйте усыхающие цветы. Также можно формировать крону, удаляя лишние побеги и придавая растению желаемую форму.

Защита от вредителей и болезней

Мирабилис может подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля и паутинный клещ, поэтому следует позаботиться о его защите. 

Мирабилис. Когда сажать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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