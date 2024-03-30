Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центробанк вводит новую систему страхования общественных заведений
Ford Transit Trail отзывают из-за стирающихся шин
Иерихон - самый древний город на Земле
Врач Ломова: отеки являются одними из первых признаков больной печени
С 1 апреля запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области
Уход за ресницами: семь важных правил
Бигус в мультиварке: блюдо получается густым и вкусным даже без предварительного обжаривания
Этих актёров пришлось срочно заменить прямо во время съёмок
6 основных принципов пилатеса
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ

Удобряем рассаду помидоров

2:08
Садоводство » Советы

Рассада помидоров - это первый и важный шаг к успешному выращиванию вкусных и здоровых томатов. Чтобы рассада была крепкой и хорошо развивалась, необходимо обеспечить ей достаточное количество питательных веществ. Для этого необходимо правильно удобрять рассаду помидоров.

Удобряем рассаду помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by User:Vmenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое, что необходимо учесть при выборе удобрения для рассады помидоров - это его состав. Основными питательными веществами, необходимыми для роста рассады, являются азот, фосфор и калий. Поэтому при выборе удобрения обратите внимание на содержание этих элементов.

Одним из самых популярных и эффективных удобрений для рассады помидоров является комплексное минеральное удобрение. Оно содержит все необходимые микроэлементы, которые помогают рассаде развиваться и расти. Также можно использовать органические удобрения, такие как перегной или компост. Они не только обеспечат рассаду необходимыми питательными веществами, но и улучшат структуру почвы.

Важно помнить, что удобрения необходимо применять с умом и в соответствии с инструкцией на упаковке. Переусердствовать с удобрениями не стоит, так как это может привести к перегрузке рассады и ее повреждению.

Также стоит учитывать возраст рассады при выборе удобрения. Молодая рассада, только что появившаяся из семян, не нуждается в интенсивном удобрении. Для нее достаточно легкого органического удобрения или слабого раствора минерального удобрения. С возрастом рассады, когда она начинает активно расти и развиваться, можно увеличивать дозу удобрения.

Не забывайте также о поливе рассады. Удобрения будут эффективнее действовать, если почва будет влажной. Однако не переувлажняйте почву, так как это может привести к гниению корней и заболеваниям рассады.

Важным моментом при удобрении рассады помидоров является периодичность применения удобрений. Обычно рассаду удобряют 1-2 раза в неделю. Однако, если вы заметили, что рассада выглядит слабой и бледной, можно увеличить частоту удобрений до 2-3 раз в неделю.

Первая подкормка рассады томатов, о которой никто больше не расскажет!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Сын Софии Ротару публично поздравил супругу с 50-летним юбилеем
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Последние материалы
Врач Ломова: отеки являются одними из первых признаков больной печени
С 1 апреля запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области
Уход за ресницами: семь важных правил
Бигус в мультиварке: блюдо получается густым и вкусным даже без предварительного обжаривания
Этих актёров пришлось срочно заменить прямо во время съёмок
Удобряем рассаду помидоров
6 основных принципов пилатеса
Ученые выявили редкую частицу пыли старше Солнца, попавшую в древний метеорит
Ереван — туристический город артефактов, построенный до нашей эры
Пять лучших кондиционеров для волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников