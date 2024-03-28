Почему гибнет рассада огурцов: ищем и устраняем причину

Секреты выращивания рассады огурцов

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод мечтает о свежих огурцах на своем столе уже к июлю. Однако на пути к урожаю часто встает проблема гибели рассады.

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Важно знать, как правильно посеять огурцы: необходимо предварительно обработать семена, сеять их в индивидуальные горшочки, создавать оптимальные условия для прорастания. Поливать сеянцы следует по мере высыхания грунта.

Подготовка земли для огурцов также играет ключевую роль. Поэтому важно удалить мусор, добавить органику, перекопать почву и обработать теплицу специальными препаратами. Для предотвращения болезней и гибели рассады огурцов необходимо заранее подготовить почву и место для посадки.

Существует несколько распространенных болезней огуречной рассады, таких как мучнистая роса, пероноспороз, антракноз, фузариоз, склеротиниоз, черная ножка. Не стоит забывать и о различных вредителях, которые могут нанести вред рассаде. Для выявления причин увядания рассады огурцов необходимо внимательно следить за растениями, и вовремя начинать лечение, если появятся признаки болезней.

Когда стоит бить тревогу:

— желтеют листочки. Тут все зависит и от того, какие именно листочки пожелтели. Если нижние, то не хватает огурцам таких микроэлементов, как магний, калий и фосфор. Верхние меняют цвет из-за малого количества в почве цинка, марганца, бора и железа;

— растение вытягивается. Следует переставить кустики в более светлое место и проверить, достаточно ли места росткам;

— появляется перетяжка, и сохнет ножка. В этом случае растения поливаем марганцовкой или биопрепаратами.

Уход за рассадой огурцов должен быть грамотным: регулярный полив, удобрения, борьба с вредителями и болезнями. Важно знать, как реагировать в случае возникновения проблем и как правильно помочь растениям восстановиться.