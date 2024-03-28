Вместо газона: посадите эти растения под кронами деревьев — варианты декоративного тенеустойчивого покрова

Под деревьями отлично растут некоторые растения. Они станут альтернативой газонной траве.
Барвинок малый. Это растение с нежными сиренево-голубыми цветочками и блестящими листьями. Лучше всего растёт в полутени, но переносит и рассеянное освещение.
Тимьян ранний. Образует густой цветущий ковёр. Идеально подходит для склонов и альпийских горок.
Пахизандра верхушечная. Она образует плотный покров с глянцевыми листьями и белыми цветами. Подходит для тенистых мест и умеренно увлажнённых почв.
Примула обыкновенная. Цветёт рано весной и продолжает цвести летом. Идеально подходит для лесных зон и миксов цветов. Высотой около 20 см и шириной до 30 см.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".