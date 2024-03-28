Эти цветы радуют глаз в начале весны: в переводе с греческого их название значит "цветок дождей"

Посадите в саду гиацинты

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти весенние цветы считаются одними из наиболее прекрасных весенних растений и пользуются популярностью благодаря своему раннему цветению, которое радует глаз в начале весны. Гиацинты, что переводится с греческого как "цветок дождей", представлены в самых разнообразных оттенках, создавая богатую цветовую палитру, включающую в себя белые, розовые, бордовые, малиновые, светло-желтые, синие, голубые и фиолетовые цвета.

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Эти прекрасные цветы радуют не только своими красками, но и насыщенным, приятным ароматом. Их лучше всего выращивать на хорошо освещенных участках с питательной почвой, предпочтительно легкой и водопроницаемой, так как гиацинты не переносят избытка влаги.

Среди различных сортов гиацинтов выделяются несколько наиболее популярных:

"Кристальный дворец": махровый сорт с насыщенным сине-фиолетовым оттенком. Соцветие может содержать до 35 бутонов диаметром 4 см.

"Карнеги": редкий сорт с чисто белыми цветками, зацветающий в начале апреля. Высота соцветия составляет 15-20 см.

"Вудсток": сорт с темно-пурпурным оттенком, цветущий в течение 7-20 дней в зависимости от погоды.

"Сплендид Корнелия": сорт с нежно-розово-фиолетовыми цветами, цветущий в апреле-мае в зависимости от региона.

"Жёлтая королева": сорт с крупными цветками светло-лимонного оттенка, достигающий высоты до 30 см.

"Ян Бос": сорт с яркими малиновыми бутонами диаметром до 3 см и плотным соцветием, цветущий в марте на протяжении 2-3 недель.