Избавьтесь от надоедливых ос на участке: вот какое приспособление поможет

От ос на участке можно избавиться с помощью простого приспособления.
Что вам понадобится:
Отрежьте верхнюю часть бутылки так, чтобы две трети высоты оставались в нижней части ловушки, а одна треть — в верхней. Вставьте отрезанную верхушку горлышком внутрь бутылки, создавая своеобразную воронку внутри пластиковой колбы.
Добавьте немного мыла в воду и тщательно перемешайте.
Налейте этот раствор внутрь бутылки, и ваша ловушка готова.
Осы будут погибать, когда полезут по воронке внутрь бутылки, привлеченные ароматным мылом, но уже не смогут выбраться обратно.
Существуют и более эффективные растворы, которые привлекают ос на порядок сильнее, чем мыло. Например, можно использовать квас или пиво, разбавленные водой в пропорции 1:3. Через некоторое время вы заметите, что бутылка просто кишит осами. Этот метод позволяет собрать большое количество ос внутри ловушки, облегчая проблему с насекомыми.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".