Избавьтесь от надоедливых ос на участке: вот какое приспособление поможет

Как избавиться от ос на участке

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

От ос на участке можно избавиться с помощью простого приспособления.

Фото: commons.wikimedia.org by James from Boulder, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что вам понадобится:

пластиковая бутылка, предпочтительно объёмом полтора или два литра;

нож или ножницы;

вода;

мыло.

Отрежьте верхнюю часть бутылки так, чтобы две трети высоты оставались в нижней части ловушки, а одна треть — в верхней. Вставьте отрезанную верхушку горлышком внутрь бутылки, создавая своеобразную воронку внутри пластиковой колбы.

Добавьте немного мыла в воду и тщательно перемешайте.

Налейте этот раствор внутрь бутылки, и ваша ловушка готова.

Осы будут погибать, когда полезут по воронке внутрь бутылки, привлеченные ароматным мылом, но уже не смогут выбраться обратно.

Существуют и более эффективные растворы, которые привлекают ос на порядок сильнее, чем мыло. Например, можно использовать квас или пиво, разбавленные водой в пропорции 1:3. Через некоторое время вы заметите, что бутылка просто кишит осами. Этот метод позволяет собрать большое количество ос внутри ловушки, облегчая проблему с насекомыми.