Самый плохой сосед яблони: не сажайте это рядом с ней, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества

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Почему не стоит сажать вишни и яблони рядом

0:39
Садоводство » Плодовые

Многие садоводы предпочитают высаживать на своих участках много плодовых деревьев, не всегда учитывая оптимальное распределение их посадки. Однако важно помнить о влиянии соседства деревьев друг на друга.

Почему не стоит сажать вишни и яблони рядом
Фото: Own work by Daderot is licensed under public domain

Например, яблони и вишни не рекомендуется сажать близко друг к другу на участке из-за негативного воздействия их корневых систем. Расстояние между ними должно быть не менее 10 метров, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества. Иначе это может привести к ухудшению плодоношения обоих деревьев из-за недостатка ресурсов.

Ранее мы рассказали о кустарнике, который радует декоративностью круглый год.

НИКОГДА НЕ САЖАЙТЕ ЭТИ ДЕРЕВЬЯ РЯДОМ ✔️ Соседство плодовых растений
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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