Самый плохой сосед яблони: не сажайте это рядом с ней, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества

Почему не стоит сажать вишни и яблони рядом

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Многие садоводы предпочитают высаживать на своих участках много плодовых деревьев, не всегда учитывая оптимальное распределение их посадки. Однако важно помнить о влиянии соседства деревьев друг на друга.

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Например, яблони и вишни не рекомендуется сажать близко друг к другу на участке из-за негативного воздействия их корневых систем. Расстояние между ними должно быть не менее 10 метров, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества. Иначе это может привести к ухудшению плодоношения обоих деревьев из-за недостатка ресурсов.

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