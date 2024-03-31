Самый плохой сосед яблони: не сажайте это рядом с ней, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества

Многие садоводы предпочитают высаживать на своих участках много плодовых деревьев, не всегда учитывая оптимальное распределение их посадки. Однако важно помнить о влиянии соседства деревьев друг на друга.
Например, яблони и вишни не рекомендуется сажать близко друг к другу на участке из-за негативного воздействия их корневых систем. Расстояние между ними должно быть не менее 10 метров, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества. Иначе это может привести к ухудшению плодоношения обоих деревьев из-за недостатка ресурсов.
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