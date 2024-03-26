Эти сорта томатов дают сочные и мясистые плоды: садовод с 27-летним стажем назвал 5 лучших

Сорта томатов с очень аппетитными плодами

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Нет такого человека, который бы не наслаждался мясистыми и сочными помидорами, особенно если они выращены на собственной грядке. Садовод с 27-летним стажем Егор в своём Дзен-канале "На даче у дяди Егора" поделился самыми аппетитными сортами.

Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

"Розовый жемчуг". Эти красивые плоскоокруглые помидоры весом до 400 грамм имеют привлекательный ярко-малиновый цвет и нежную мякоть с лаконичным сладким вкусом, лишенным излишней кислинки.

"Розовый мёд". Этот знаменитый сорт выделяется своими округло-ребристыми плодами весом около 200 грамм, окрашенными в тёплый розовый оттенок и имеющими невероятно сочную мякоть с тонким медовым ароматом.

"Колобок". Этот отличный сорт черри характеризуется маленькими плодами весом до 80 грамм, идеально круглой формой и выраженно сладким вкусом, что делает его отличным выбором для цельноплодного консервирования.

"Бычье сердце красное". Этот замечательный сорт имеет мощные плоды удлинённо-сердцевидной формы, которые могут достигать веса до 1 кг. Они обладают ярко-малиновой окраской, нежной мякотью и прекрасно подходят для различных видов консервации и фарширования.

"Оксбиф". Уникальный голландский сорт с крупными плоскоокруглыми плодами весом от 350 до 450 грамм, обладающими насыщенной малиновой окраской и сочной мякотью без кислинки. Идеальный выбор для цельноплодных заготовок.