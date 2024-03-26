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Основные правила: как правильно вырастить огурцы в теплице

Правила выращивания огурцов в теплице

Садоводство » Овощи

Примерно за месяц до начала основных посевных работ следует приступить к посадке огурцов. Семена следует высаживать в маленькие горшочки размером 10x10 сантиметров, располагая их плотно друг к другу. Затем горшочки необходимо укрыть пленкой и следить за тем, чтобы температура под ней составляла 25-27 градусов тепла.

Правила выращивания огурцов в теплице
Фото: 500px by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Как только появляются первые зеленые ростки, пленку следует убрать и немного раздвинуть горшочки. Рассаду нужно регулярно поливать, предпочтительно вечером.

Важно обеспечить оптимальный тепловой режим для быстрого роста рассады. Ночные температуры должны быть на уровне 18-20 градусов, а дневные — 21-23 градуса тепла.

Чтобы поддерживать здоровье рассады, каждые 8-10 дней ее следует подкармливать органическими удобрениями.

В теплицах из поликарбоната легко создать благоприятный микроклимат, особенно для теплолюбивых растений, благодаря отсутствию сквозняков, естественной вентиляции и защите листьев от ожогов солнечными лучами.

Теплицу из поликарбоната не разбирают зимой, что позволяет начать весенние посевы значительно раньше. Перед началом посевов теплицу следует хорошо обработать, особенно если в прошлом году там были проблемы с болезнями растений.

Вся почва в теплице должна быть заменена, а стены и крышу тщательно обработаны дезинфицирующим составом.

Огурцы отлично себя чувствуют в почвах с нейтральной кислотностью, не превышающей 6,5%. При повышенных показателях в почву следует добавить известковые компоненты. Для успешного роста и плодоношения огурцов рекомендуется использовать рыхлую, питательную почву, обогащенную органическими веществами.

Хорошо подготовленная, питательная почва гарантирует щедрый урожай и сильные здоровые растения.

Сажать огурцы в теплицу следует, когда у растений около 4-5 настоящих листьев и рассада прошла закалку. Ширина гряды должна составлять 90-120 сантиметров, расстояние между грядами — 50 сантиметров, а между огурцами — 20 сантиметров (для короткоплетистых и длинноплетистых).

Для правильного посева огурцов в теплице следует сначала полить гряды, затем вырыть лунки в шахматном порядке на расстоянии 50-60 сантиметров. Огурцы высаживаются в лунки строго вертикально. Если растение слишком вытянутое, стебель можно после посадки посыпать смесью торфа и опила.

После высадки рассады в теплицу важно обеспечить аккуратный уход. Молодые растения легко повредить, поэтому поливать и рыхлить почву следует осторожно, не касаясь стеблей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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