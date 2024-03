Основные правила: как правильно вырастить огурцы в теплице

Примерно за месяц до начала основных посевных работ следует приступить к посадке огурцов. Семена следует высаживать в маленькие горшочки размером 10x10 сантиметров, располагая их плотно друг к другу. Затем горшочки необходимо укрыть пленкой и следить за тем, чтобы температура под ней составляла 25-27 градусов тепла.

Фото: 500px by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license