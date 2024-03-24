Основа успешного урожая: как вырастить рассаду помидоров в домашних условиях

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Важные правила выращивания рассады томатов

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание томатов — ответственное занятие, где решающую роль играет опыт и знания садовода.

Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Когда посеять томаты для рассады — один из ключевых вопросов, на который стоит ответить заранее. Проверенным методом для определения времени посева является обратный подсчет.

Перед высадкой рассады ранних сортов томатов необходимо, чтобы ее возраст составил 50-55 дней, а для средних и поздних сортов — 60-70 дней с момента появления всходов. Для запаса к этим срокам стоит прибавить 7 дней.

Важно научиться не жалеть и отбирать только качественный материал для посадки.

Первым шагом в подготовке является отбор крупных, целых и здоровых семян. Важно помнить, что освещение не играет критической роли для томатов до появления всходов, но температура воздуха должна быть в пределах 27-29 градусов. После прорастания всходов контейнеры следует поместить в светлое и прохладное место, обеспечивая томатам 12-14 часов светового дня.

Процесс выращивания рассады томатов следует разделить на три этапа с разной температурой:

— от момента посева до появления всходов температура 27-29 градусов;

— 13-16 градусов в течение 7 дней после появления всходов;

— днем 20-22 градуса и ночью 16-18 градусов на последующих этапах.

Для закаливания рассады используйте балконы, лоджии, теплицы, что способствует ее адаптации к окружающим условиям.