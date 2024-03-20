Если желтеет чеснок, то значит это признак недостатка питательных веществ

Не будет желтеть чеснок: рассказываем как и когда его подкормить

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Весной подкормка растений является важным моментом в процессе их роста и развития. Одним из растений, которое требует внимательного отношения к подкормке весной, является чеснок. Правильное питание позволяет ему не только расти здоровым и сильным, но и не желтеть, что является признаком недостатка питательных веществ.

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Когда наступает весна, растения просыпаются после зимнего покоя и активно начинают расти. Корневая система чеснока в этот период находится в фазе активного образования и развития новых корней, поэтому особенно важно обеспечить растению все необходимые элементы питания.

Главными питательными веществами, которые необходимы чесноку, являются азот (N), фосфор (P) и калий (K). Азот необходим для активного роста зеленой массы растения, фосфор способствует развитию корневой системы и укорачивает период формирования луковиц, а калий улучшает устойчивость растения к вредителям и болезням.

Для подкормки чеснока весной можно использовать различные удобрения. Одним из наиболее эффективных способов является применение органических удобрений. Например, перепревший навоз, птичий помет или компост могут быть отличными источниками азота, фосфора, калия и других микроэлементов, необходимых для хорошего роста чеснока. Такие удобрения можно применять как основное, распределяя их под посадочные места, как и дополнительное, внося после появления побегов.

Также рекомендуется использовать минеральные удобрения. Они содержат определенное соотношение основных питательных веществ и позволяют более точно регулировать их количество. Основное правило при использовании минеральных удобрений — точно соблюдать указанные на упаковке дозировки, чтобы не переулажать почву чрезмерным количеством химических элементов.

Важно помнить, что подкормка чеснока весной — это процесс, который требует регулярности. Растение нуждается в постепенном поступлении питательных веществ в течение всего вегетационного периода. Поэтому желательно проводить подкормку несколько раз, внося удобрения с интервалом в 2-3 недели.

Кроме того, необходимо учесть особенности почвы. Если у вас кислые почвы, рекомендуется использовать древесную золу, которая помимо содержания калия, снижает кислотность почвы. Если же почва щелочная, можно использовать калийные соли или специальные калийные удобрения.

Не забывайте также о правильном поливе растений, поскольку недостаток влаги также может привести к желтизне листьев чеснока. Постарайтесь поддерживать почву влажной, но не переувлажняйте, чтобы избежать гниения корней.

Итак, чтобы накормить чеснок весной и предотвратить его желтушницу, обратите внимание на его питательные потребности. Правильная подкормка с использованием органических и минеральных удобрений, учет особенностей почвы и регулярность внесения, а также умеренный полив — все это поможет вам выращивать здоровый и красивый урожай чеснока.