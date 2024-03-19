Горох подвержен различным вредителям, которые могут нанести значительный ущерб урожаю

Как спасти горох от плодожорки и других бед?

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Горох — это одно из самых популярных культурных растений, которое выращивается во многих странах мира. Он богат не только витаминами и минералами, но и является важным источником белка для человека. Однако, как и любое другое растение, горох подвержен различным вредителям, которые могут нанести значительный ущерб урожаю. Особенно опасна для гороха плодожорка и другие болезни, которые могут привести к полному уничтожению растения. В этой статье мы расскажем о том, как спасти горох от плодожорки и других бед.

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Первым и самым важным шагом в борьбе с плодожоркой и другими вредителями является профилактика. Необходимо выбирать здоровые семена для посадки и следить за состоянием почвы. Горох предпочитает рыхлые и плодородные почвы, поэтому перед посадкой необходимо внести органические удобрения. Также важно следить за уровнем влажности почвы, избегая ее пересыхания или переувлажнения.

Одним из самых эффективных способов борьбы с плодожоркой является использование биологических препаратов. Они содержат микроорганизмы, которые подавляют развитие вредителей и не наносят вреда растению. Также можно использовать насекомых-хищников, которые питаются плодожоркой и другими вредителями. Однако, перед применением биологических препаратов необходимо проконсультироваться с специалистом, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного случая.

Ещё одним важным моментом в борьбе с плодожоркой является соблюдение ротации культур. Это означает, что необходимо чередовать посев гороха с другими культурами, чтобы предотвратить размножение вредителей. Также стоит избегать посадки гороха на том же месте несколько лет подряд.

Если всё же горох поражен плодожоркой или другими вредителями, то необходимо принять меры по их уничтожению. Для этого можно использовать химические препараты, однако они должны быть выбраны с учётом безопасности для человека и окружающей среды.