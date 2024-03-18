Создаём эффектную клумбу: рассказываем, на что обратить внимание

С чего начать обустройство клумбы

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клумба является неотъемлемой частью практически каждого участка, придающей саду привлекательность и яркость, а также вызывающей радостные эмоции. Разнообразие клумб позволяет выбирать стиль и схему посадки растений, которые должны быть согласованы с освещением, грунтом и поливом.

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Для начала создания клумбы необходимо выбрать её тип и разработать проект, который включает схему посадки. Затем следует провести разметку согласно чертежу, оформить бордюр и подготовить грунт.

Выбор растений для клумбы важно осуществлять с учётом их совместимости и цветовых сочетаний. Желательно создать разноуровневую композицию, учитывая высоту и сроки цветения растений.

Для продолжительного украшения сада цветущие растения следует дополнять декоративно-лиственными и однолетниками. Важно также подбирать растения с учётом общего стиля участка, чтобы они органично вписывались в ландшафт.

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