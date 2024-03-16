Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай

Китайский метод выращивания томатов

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот метод выращивания приведёт к настоящему буму урожая томатов. Китайцы долго хранили в секрете, но жители Приморья открыли его и применяют уже много лет. О нём рассказала огородница из Урала, ведущая Дзен-канал "Уральская провинция".

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот метод позволяет получать удивительно вкусные и сочные помидоры без использования удобрений и химикатов. Теплица давала стабильный урожай до середины октября, что для их краёв считается настоящим чудом.

Основная идея метода заключается в создании тёплой грядки на биотопливе. Огородница использовала различные органические материалы, такие как гнилушки из старого сарая, обрезки кустарников, прошлогодняя листва и субстрат, используемый для выращивания грибов. Этот субстрат, содержащий мицелий грибов, обогащает почву питательными веществами и защищает растения от болезней.

"В теплице мы убрали весь грунт, выкопали траншеи вдоль всех грядок и на дно положили гниющее дерево от старого сарая. Потом в ход пошли обрезки кустарников и прошлогодняя листва. Сверху мы засыпали по рекомендации моей подруги содержимое из мешков, в которых на производстве выращивают вешенки", — пишет огородница.

Субстрат нужно засыпать слоем до 30 см, сверху насыпать плодородную почву слоем до 20 см. В такую грядку следует высадить томаты.

"Им хватает на весь сезон питания, биотопливо в грядке выделяет большое количество тепла, что значительно продлевает сезон плодоношения", — делится огородница.