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Фикус Бенджамина не будет сбрасывать листья: вот что важно знать при его выращивании

Правила ухода за фикусом Бенджамина

1:37
Садоводство » Комнатные цветы

Не всем удаётся выращивать дома фикус Бенджамина. Часто он сбрасывает листья. Опытный садовод Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказала об основных правилах ухода, чтобы этого избежать.

Правила ухода за фикусом Бенджамина
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Фикус, как теплолюбивое растение, предпочитает хорошее дневное освещение в помещении. В течение первых трёх лет требуется более внимательный уход, так как он адаптируется к жизни в квартире.

Важно поддерживать влажность воздуха, опрыскивая его три раза в неделю вручную, чтобы листья становились сочными и приобретали яркий цвет. В зимнее время следует особенно внимательно следить за растением из-за сухости воздуха, чтобы избежать сброса листьев.

Чтобы восстановить зелень после сброса листьев, рекомендуется вынести растение в другую комнату без батарей и использовать увлажнитель воздуха на протяжении трёх часов в сутки. Такой уход помогает избежать потери листвы.

Фикус Бенджамина также чувствителен к сквознякам, поэтому следует быть осторожным при открывании окон. Полив нужно проводить осторожно, избегая переливания, иначе это может вызвать дискомфорт для растения.

"Я поливаю только в поддон горшка, корни возьмут столько воды, сколько им надо", — пишет садовод.

При пересадке молодого растения следует использовать почву с торфом, песком и листвой, а также стандартно подкармливать его жидким минеральным удобрением. Обрезку проводят по мере необходимости.

Соблюдая эти рекомендации, можно обеспечить здоровье и красоту фикуса Бенджамина, который будет радовать своим видом на протяжении всего года.

ВАШ ФИКУС БЕНДЖАМИНА БУДЕТ САМЫМ ЛУЧШИМ! УХОД ЗА ФИКУСОМ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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