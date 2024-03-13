Фикус Бенджамина не будет сбрасывать листья: вот что важно знать при его выращивании

Не всем удаётся выращивать дома фикус Бенджамина. Часто он сбрасывает листья. Опытный садовод Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказала об основных правилах ухода, чтобы этого избежать.
Фикус, как теплолюбивое растение, предпочитает хорошее дневное освещение в помещении. В течение первых трёх лет требуется более внимательный уход, так как он адаптируется к жизни в квартире.
Важно поддерживать влажность воздуха, опрыскивая его три раза в неделю вручную, чтобы листья становились сочными и приобретали яркий цвет. В зимнее время следует особенно внимательно следить за растением из-за сухости воздуха, чтобы избежать сброса листьев.
Чтобы восстановить зелень после сброса листьев, рекомендуется вынести растение в другую комнату без батарей и использовать увлажнитель воздуха на протяжении трёх часов в сутки. Такой уход помогает избежать потери листвы.
Фикус Бенджамина также чувствителен к сквознякам, поэтому следует быть осторожным при открывании окон. Полив нужно проводить осторожно, избегая переливания, иначе это может вызвать дискомфорт для растения.
"Я поливаю только в поддон горшка, корни возьмут столько воды, сколько им надо", — пишет садовод.
При пересадке молодого растения следует использовать почву с торфом, песком и листвой, а также стандартно подкармливать его жидким минеральным удобрением. Обрезку проводят по мере необходимости.
Соблюдая эти рекомендации, можно обеспечить здоровье и красоту фикуса Бенджамина, который будет радовать своим видом на протяжении всего года.
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