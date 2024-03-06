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Только комплексные меры борьбы помогут защитить морковь от вредителей

Как защитить морковь от морковной мухи

2:27
Садоводство » Вредители и болезни

Морковная муха — опасный вредитель, который может существенно повредить урожай моркови. Личинки мухи проникают в корнеплоды, вызывая их гниение и делая непригодными для употребления. Чтобы защитить морковь от этого вредителя, необходимо применять комплексные меры борьбы.

Как защитить морковь от морковной мухи
Фото: www.farmersalmanac. com/wp-content/uploads/2020/11/Purple-carrots-growing-gardening-tips-i121291365.jpeg

Профилактика:

  • Соблюдайте севооборот. Не высаживайте морковь на одном и том же месте чаще одного раза в 4-5 лет.
  • Выбирайте устойчивые сорта. Некоторые сорта моркови обладают повышенной устойчивостью к морковной мухе.
  • Очищайте грядки от растительных остатков. Личинки мухи могут зимовать в почве, поэтому осенью обязательно убирайте с грядок всю ботву и сорняки.
  • Защищайте морковь от сорняков. Сорняки привлекают мух, поэтому регулярно пропалывайте грядки.

Народные средства:

  • Посадка бархатцев. Мухи не переносят запах бархатцев, поэтому высаживайте их рядом с морковью.
  • Мульчирование. Мульча из соломы или опилок создает неблагоприятные условия для развития личинок мухи.
  • Посыпка табачной пылью. Табачная пыль отпугивает мух. Рассыпайте ее вокруг морковных грядок.
  • Опудривание золой. Зола также обладает отпугивающим эффектом.

Химические меры борьбы:

  • Инсектициды. При сильном поражении морковной мухой применяют инсектицидные препараты. Обработку проводят согласно инструкции производителя.
  • Биологические методы:
  • Энтомофаги. Существуют полезные насекомые, которые охотятся на морковных мух. Привлекайте их на грядки, высаживая зонтичные растения (например, укроп, тмин).
  • Аскариды. Аскариды — нематоды, которые паразитируют на личинках мухи. Вносите в почву гранулы с аскаридами согласно инструкции производителя.

Дополнительные меры защиты:

  • Используйте укрывной материал. Накрывайте грядки с морковью нетканым материалом или пленкой, что позволит предотвратить доступ мух к растениям.
  • Привлекайте птиц. Птицы охотно поедают морковных мух. Установите на участке кормушки и поилки.

Комплексная защита моркови от морковной мухи позволит сохранить урожай и получить качественные корнеплоды. Регулярно осматривайте растения, своевременно применяйте профилактические и лечебные меры, и ваши морковные грядки будут здоровыми и продуктивными.

Морковная муха - избавляемся быстро и навсегда! Двойная защита от морковной мухи!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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