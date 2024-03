Этот сорт томатов отлично растёт и в холодных регионах: плоды долго хранятся, может расти и при недостатке света

"Северянин" — ультраранний сорт созревания (85-90 дней), достигающий высоты около 61 см. Он выдерживает холод и подходит для выращивания как на открытом грунте, так и в теплице или на балконе. Кусты устойчивы и не требуют дополнительной опоры, даже при обильном плодоношении.

Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.