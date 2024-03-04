Этот сорт томатов отлично растёт и в холодных регионах: плоды долго хранятся, может расти и при недостатке света

"Северянин" — ультраранний сорт созревания (85-90 дней), достигающий высоты около 61 см. Он выдерживает холод и подходит для выращивания как на открытом грунте, так и в теплице или на балконе. Кусты устойчивы и не требуют дополнительной опоры, даже при обильном плодоношении.
Урожайность этого сорта достигает до 7 кг с квадратного метра в теплице и до 6 кг на открытом грунте. Рекомендуется высаживать 5-6 кустов на квадратный метр.
"Северянин" обладает несколькими преимуществами: он хорошо развивается при недостатке света, его плоды созревают одновременно, хорошо лежат и сохраняются до 4 месяцев.
Ранее мы рассказали о методах отпугивания кошек от грядок.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.