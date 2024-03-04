Этот сорт томатов отлично растёт и в холодных регионах: плоды долго хранятся, может расти и при недостатке света

Ранний сорт томатов "Северянин" отлично выдержит холод

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Северянин" — ультраранний сорт созревания (85-90 дней), достигающий высоты около 61 см. Он выдерживает холод и подходит для выращивания как на открытом грунте, так и в теплице или на балконе. Кусты устойчивы и не требуют дополнительной опоры, даже при обильном плодоношении.

Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Урожайность этого сорта достигает до 7 кг с квадратного метра в теплице и до 6 кг на открытом грунте. Рекомендуется высаживать 5-6 кустов на квадратный метр.

"Северянин" обладает несколькими преимуществами: он хорошо развивается при недостатке света, его плоды созревают одновременно, хорошо лежат и сохраняются до 4 месяцев.

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