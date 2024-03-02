Цветы этих роз достигают до 15 см в диаметре: шикарные пионовидные сорта для вашего участка - аромат сладкий и ненавязчивый

Подборка крупных сортов роз

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти розы заслуживают особого внимания благодаря своим потрясающим декоративным качествам. Их крупные и пышные цветы, напоминающие пионы, всегда привлекают внимание. Часто можно встретить их на загородных участках.

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Цветки пионовидных роз могут достигать диаметра до 15 см, хотя бутоны не всегда полностью раскрываются. Они бывают различных оттенков: красного, белого, розового, жёлтого.

Пионовидные розы не только красиво цветут, но и имеют приятный ненавязчивый аромат, особенно ощутимый в пасмурную и дождливую погоду. Они предпочитают хорошо освещённые места с легкой почвой и регулярный полив. Подкармливают розы органическими или минеральными удобрениями в период вегетации.

Пионовидные розы не очень устойчивы к морозам, поэтому их лучше укрыть на зиму. Однако они достаточно устойчивы к заболеваниям, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Некоторые из наиболее красивых сортов включают в себя:

"Констанс Спрай". Плетистые розы до 4 метров и цветами разных оттенков.

Плетистые розы до 4 метров и цветами разных оттенков. "Мунстед Вуд". Низкорослые кусты с насыщенно вишнёвыми цветами.

Низкорослые кусты с насыщенно вишнёвыми цветами. "Транквиллити". Сорт с кремовыми бутонами, раскрывающимися в белые цветы и без шипов на побегах.

Сорт с кремовыми бутонами, раскрывающимися в белые цветы и без шипов на побегах. "Миранда". Куст с невысокими кустами и ярко-розовыми цветами.

Пионовидные розы красиво смотрятся в саду как живая изгородь, солитером на лужайке или в оформлении забора и беседки. Они также часто используются в свадебных букетах.