Цветы этих роз достигают до 15 см в диаметре: шикарные пионовидные сорта для вашего участка - аромат сладкий и ненавязчивый

Эти розы заслуживают особого внимания благодаря своим потрясающим декоративным качествам. Их крупные и пышные цветы, напоминающие пионы, всегда привлекают внимание. Часто можно встретить их на загородных участках.
Цветки пионовидных роз могут достигать диаметра до 15 см, хотя бутоны не всегда полностью раскрываются. Они бывают различных оттенков: красного, белого, розового, жёлтого.
Пионовидные розы не только красиво цветут, но и имеют приятный ненавязчивый аромат, особенно ощутимый в пасмурную и дождливую погоду. Они предпочитают хорошо освещённые места с легкой почвой и регулярный полив. Подкармливают розы органическими или минеральными удобрениями в период вегетации.
Пионовидные розы не очень устойчивы к морозам, поэтому их лучше укрыть на зиму. Однако они достаточно устойчивы к заболеваниям, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Некоторые из наиболее красивых сортов включают в себя:
Пионовидные розы красиво смотрятся в саду как живая изгородь, солитером на лужайке или в оформлении забора и беседки. Они также часто используются в свадебных букетах.
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