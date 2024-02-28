Зимой лучше не покупать розы для посадки, но вот что нужно делать, если это уже произошло

Что делать с саженцами роз, если купили зимой

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Зима — это не самое подходящее время для покупки и посадки саженцев роз. Однако если вы всё же решили приобрести их в холодное время года, не отчаивайтесь. Существует несколько способов, как правильно обращаться с розами в зимний период, чтобы они успешно прижились и радовали вас своими красивыми цветами весной и летом.

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Сразу после покупки саженцев роз необходимо проверить их состояние. Они должны быть здоровыми, сильными и хорошо развитыми корнями. Если вы заметили какие-то повреждения или болезни на растениях, лучше отказаться от покупки.

После этого надо правильно хранить саженцы до момента посадки. Оптимальная температура для хранения роз — от 0 до +5 градусов Цельсия. Идеальным местом для этого может стать подвал или холодильник. Важно помнить, что розы не должны замерзать или перегреваться, поэтому следите за температурным режимом.

Когда наступает время посадки, выберите для роз солнечное место с хорошей дренажной системой. Зимой почва может быть замёрзшей, поэтому перед посадкой ее нужно разрыхлить и увлажнить. Также рекомендуется добавить в почву компост или перегноя для обогащения ее питательными веществами.

После посадки не забывайте ухаживать за розами. В зимний период они нуждаются в особом внимании. При низких температурах растения могут подвергаться заморозкам и пересыханию. Чтобы этого избежать, рекомендуется укрыть саженцы специальными материалами, например, сухими листьями или соломой. Также стоит убедиться, что почва вокруг роз остаётся влажной, но не переувлажнённой.

Важно помнить, что зимой розы не нуждаются в подкормке. Лучше всего подождать до весны, когда почва прогреется, и кусты начнут активно расти. Тогда можно будет добавить удобрения для роз.