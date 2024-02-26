Эти растения отпугивают комаров: кровососы будут облетать ваш сад

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Что посадить на даче для отпугивания комаров

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Садоводство » Цветы

Эти цветы источают запах, который отпугивает комаров. Делимся их подборкой.

Что посадить на даче для отпугивания комаров
Фото: Own work by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Календула

Растения содержат соединение под названием пиретрин, которое включают в некоторые средства от насекомых. Исследования показали, что особый вид календулы — календула Южного конуса — помогает отпугивать кровососов, пишет prevention.com.

Лаванда

Лаванда источает уникальный аромат, который многие люди находят успокаивающим. К счастью, комары этого не делают. Исследования показали, что аромат лаванды может отпугивать комаров. Кроме того, он выглядит красиво.

Розмарин

Это ароматное растение может помочь отпугнуть комаров. В одном исследовании эфирное масло розмарина сравнивали с 11 другими эфирными маслами и обнаружили, что оно дольше всего отпугивает комаров.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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