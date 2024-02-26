Эти растения отпугивают комаров: кровососы будут облетать ваш сад

Эти цветы источают запах, который отпугивает комаров. Делимся их подборкой.
Растения содержат соединение под названием пиретрин, которое включают в некоторые средства от насекомых. Исследования показали, что особый вид календулы — календула Южного конуса — помогает отпугивать кровососов, пишет prevention.com.
Лаванда источает уникальный аромат, который многие люди находят успокаивающим. К счастью, комары этого не делают. Исследования показали, что аромат лаванды может отпугивать комаров. Кроме того, он выглядит красиво.
Это ароматное растение может помочь отпугнуть комаров. В одном исследовании эфирное масло розмарина сравнивали с 11 другими эфирными маслами и обнаружили, что оно дольше всего отпугивает комаров.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.