Эти растения отпугивают комаров: кровососы будут облетать ваш сад

Your browser does not support the audio element.

Эти цветы источают запах, который отпугивает комаров. Делимся их подборкой.

Фото: Own work by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic