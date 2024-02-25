Это необычное растение напомнит струящийся водопад - подойдёт для выращивания под кронами деревьем

Хаконехлоя — необычное растение с красивыми ниспадающими листьями

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хаконехлоя — необычное растение с красивыми ниспадающими листьями, напоминающими струящийся водопад. Оно многолетнее и растёт до 50 см в высоту. Листья могут быть разноцветными, в том числе золотистыми, кремовыми или жёлтыми, а осенью приобретают красную или оранжевую окраску.

Фото: Own work by Dwergenpaartje is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В конце лета появляются метельчатые соцветия, которые, хоть и не очень декоративны, придают кустам лёгкости.

Растение предпочитает затенённые места или рассеянное солнечное освещение. Хаконехлоя нуждается в регулярном поливе, особенно при выращивании на солнце. Оптимально её размещать под кронами деревьев и кустарников, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Хаконехлоя произрастает на лёгких, влажных и плодородных почвах, но может расти и на глинистых, при условии, что почва не пересыхает.

Это медленнорастущее растение с устойчивостью к морозам, способное красиво украсить сад весь год. Оно подходит для бордюров, фоновых насаждений и сочетается с другими лиственными растениями, такими как гейхера и хоста, а также с цветущими растениями, например, наперстянкой и гортензией. Хаконехлоя также отлично смотрится в каменистых садах.