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Кальциевая селитра: как правильно использовать популярное удобрение

Рассказываем о кальциевой селитре

2:32
Садоводство » Советы

Кальциевая селитра - популярное минеральное удобрение, содержащее два важных макроэлемента - кальций и азот. Оно широко используется в сельском хозяйстве для улучшения роста и развития растений, а также для повышения плодородия почвы.

Рассказываем о кальциевой селитре
Фото: http://stroikairemont.com/

Состав и преимущества кальциевой селитры

Кальциевая селитра представляет собой кристаллический порошок, легко растворимый в воде. Содержание питательных веществ в нем составляет:

* Кальций (CaO) - 20-25%
* Азот (N) - 13-16%

Преимущества применения кальциевой селитры:

  • Улучшает рост и развитие растений, повышает урожайность;
  • Укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям;
  • Улучшает структуру и плодородие почвы, снижает ее кислотность;
  • Улучшает усвоение растениями других питательных веществ, таких как фосфор и калий;
  • Снижает содержание нитратов и способствует накоплению сахара в плодах.

Нормы и сроки внесения кальциевой селитры

Нормы и сроки внесения кальциевой селитры зависят от культуры и типа почвы. Для большинства культур рекомендуется следующая схема:

  • Основное внесение:** Вносят в почву перед посадкой или посевом в дозе 150-250 кг/га.
  • Подкормка:** Первый раз проводят через 10-15 дней после всходов в дозе 50-100 кг/га. Второй раз - перед цветением или формированием плодов в той же дозе.

Способы внесения кальциевой селитры

Кальциевую селитру вносят в почву следующими способами:

  • Корневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (100-150 г на 10 л) и поливают растения под корень.
  • Внекорневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (50-100 г на 10 л) и опрыскивают растения по листьям.
  • Сухое внесение:** Удобрение рассыпают по поверхности почвы и заделывают на глубину 5-10 см.

Меры предосторожности при использовании кальциевой селитры

При использовании кальциевой селитры необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Не вносить совместно с аммиачными удобрениями (мочевиной, сульфатом аммония).
  • При корневых подкормках не превышать указанные нормы, так как избыток кальция может привести к снижению усвоения других питательных веществ.

Кальциевая селитра - эффективное удобрение, которое при правильном применении значительно повышает урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

Секрет популярного удобрения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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