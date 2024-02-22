Кальциевая селитра: как правильно использовать популярное удобрение

Рассказываем о кальциевой селитре

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кальциевая селитра - популярное минеральное удобрение, содержащее два важных макроэлемента - кальций и азот. Оно широко используется в сельском хозяйстве для улучшения роста и развития растений, а также для повышения плодородия почвы.

Фото: http://stroikairemont.com/

Состав и преимущества кальциевой селитры

Кальциевая селитра представляет собой кристаллический порошок, легко растворимый в воде. Содержание питательных веществ в нем составляет:

* Кальций (CaO) - 20-25%

* Азот (N) - 13-16%

Преимущества применения кальциевой селитры:

Улучшает рост и развитие растений, повышает урожайность;

Укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям;

Улучшает структуру и плодородие почвы, снижает ее кислотность;

Улучшает усвоение растениями других питательных веществ, таких как фосфор и калий;

Снижает содержание нитратов и способствует накоплению сахара в плодах.

Нормы и сроки внесения кальциевой селитры

Нормы и сроки внесения кальциевой селитры зависят от культуры и типа почвы. Для большинства культур рекомендуется следующая схема:

Основное внесение:** Вносят в почву перед посадкой или посевом в дозе 150-250 кг/га.

Подкормка:** Первый раз проводят через 10-15 дней после всходов в дозе 50-100 кг/га. Второй раз - перед цветением или формированием плодов в той же дозе.

Способы внесения кальциевой селитры

Кальциевую селитру вносят в почву следующими способами:

Корневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (100-150 г на 10 л) и поливают растения под корень.

Внекорневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (50-100 г на 10 л) и опрыскивают растения по листьям.

Сухое внесение:** Удобрение рассыпают по поверхности почвы и заделывают на глубину 5-10 см.

Меры предосторожности при использовании кальциевой селитры

При использовании кальциевой селитры необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Не вносить совместно с аммиачными удобрениями (мочевиной, сульфатом аммония).

При корневых подкормках не превышать указанные нормы, так как избыток кальция может привести к снижению усвоения других питательных веществ.

Кальциевая селитра - эффективное удобрение, которое при правильном применении значительно повышает урожайность и качество сельскохозяйственных культур.