Кальциевая селитра: как правильно использовать популярное удобрение

Кальциевая селитра - популярное минеральное удобрение, содержащее два важных макроэлемента - кальций и азот. Оно широко используется в сельском хозяйстве для улучшения роста и развития растений, а также для повышения плодородия почвы.
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Состав и преимущества кальциевой селитры
Кальциевая селитра представляет собой кристаллический порошок, легко растворимый в воде. Содержание питательных веществ в нем составляет:
* Кальций (CaO) - 20-25% * Азот (N) - 13-16%
Преимущества применения кальциевой селитры:
Улучшает рост и развитие растений, повышает урожайность;
Укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям;
Улучшает структуру и плодородие почвы, снижает ее кислотность;
Улучшает усвоение растениями других питательных веществ, таких как фосфор и калий;
Снижает содержание нитратов и способствует накоплению сахара в плодах.
Нормы и сроки внесения кальциевой селитры
Нормы и сроки внесения кальциевой селитры зависят от культуры и типа почвы. Для большинства культур рекомендуется следующая схема:
Основное внесение:** Вносят в почву перед посадкой или посевом в дозе 150-250 кг/га.
Подкормка:** Первый раз проводят через 10-15 дней после всходов в дозе 50-100 кг/га. Второй раз - перед цветением или формированием плодов в той же дозе.
Способы внесения кальциевой селитры
Кальциевую селитру вносят в почву следующими способами:
Корневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (100-150 г на 10 л) и поливают растения под корень.
Внекорневая подкормка:** Удобрение растворяют в воде (50-100 г на 10 л) и опрыскивают растения по листьям.
Сухое внесение:** Удобрение рассыпают по поверхности почвы и заделывают на глубину 5-10 см.
Меры предосторожности при использовании кальциевой селитры
При использовании кальциевой селитры необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
Не вносить совместно с аммиачными удобрениями (мочевиной, сульфатом аммония).
При корневых подкормках не превышать указанные нормы, так как избыток кальция может привести к снижению усвоения других питательных веществ.
Кальциевая селитра - эффективное удобрение, которое при правильном применении значительно повышает урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
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