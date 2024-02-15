На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Колокольчик портеншлага — красивейший цветок для украшения сада. У него есть всего два оттенка — белый и голубовато-фиолетовый, но это не считается недостатком. Вся его красота раскрывается во время цветения, когда растение покрывается "облаком" из цветов. Это выглядит по-настоящему великолепно!
Растение устойчиво к морозам, вырастает до 20 см в высоту. Начинает цвести с конца мая. Он прекрасно смотрится в каменистых садах, вдоль бордюров и на альпийских горках. Кроме того, его можно выращивать в кашпо и использовать как комнатное растение, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".
Колокольчик предпочитает солнечные места, но хорошо растёт в полутени. К почве нетребователен. Будет прекрасно расти практически в любом месте, за исключением глинистых почв. Полив должен быть умеренным.
В общем, если вы ищете для своего сада низкорослый, обильно цветущий и неприхотливый цветок, то колокольчик портеншлага — именно то, что вам нужно.
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