В теплице не растёт урожай. Рассказываем, как поступить

Your browser does not support the audio element.

Владельцы теплиц часто сталкиваются с проблемой отсутствия урожая. Многие факторы могут влиять на неудачное сезонное производство, возможно, вам придется изменить подход к уходу за теплицей или рассмотреть другие причины, по которым растения не растут у вас. Рассмотрим несколько возможных причин отсутствия урожая в теплице и предложим шаги для решения проблем.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder