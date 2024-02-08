Посадите этого помощника для ваших овощей и ягод: привлечёт насекомых-опылителей — прекрасный медонос, неприхотлив в уходе

Чистец шерстистый, или "овечьи ушки" — это растение, которое используется для декорирования. Оно вырастает до 20-30 сантиметров. Его отличаются мягкие опушенные листья. Садовод Дзен-канала "Садоёж" советует обязательно сажать чистец шерстистый.
Главная красота растения заключается в контрасте цвета зелени. "Овечьи ушки" — идеальная культура для "ленивых" садоводов. Растению не нужна подкормка, оно устойчиво к засухе, не страдает от вредителей и болезней.
Чистец шерстистый любит солнечные места. Растение прекрасно растёт на бедных почвах, а богатые и плодородные не переносит. Цветут "овечьи ушки" с июня по осень. Они привлекаются опылителей, выступая отличным медоносом. Сажайте растение рядом с овощными и ягодными культурами — для них оно станет настоящим помощником благодаря привлечению полезных насекомых.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.