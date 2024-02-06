Рассказываем, как садить на рассаду теплолюбивые арбузы и дыни

Арбузы и дыни - теплолюбивые растения, поэтому их выращивают в южных регионах. Однако их можно вырастить и в более холодных регионах, если выращивать рассаду.
Сроки посадки арбузов и дынь на рассаду зависят от климата региона. В южных регионах рассаду начинают выращивать в конце февраля - начале марта. В более холодных регионах - в середине марта - начале апреля.
Перед посадкой семена арбузов и дынь замачивают в теплой воде на 12-24 часа. Это ускоряет их прорастание.
Семена арбузов и дынь высевают в отдельные стаканчики или горшочки. В каждый стаканчик или горшочек кладут по 2-3 семени на глубину 1-2 см.
Рассаду арбузов и дынь выращивают в тёплом и солнечном месте. Температура воздуха должна быть не ниже 20°C. Рассаду поливают по мере необходимости.
Когда на рассаде появится 2-3 настоящих листа, её можно пересаживать в открытый грунт. Пересадку проводят в конце мая - начале июня.
Арбузы и дыни - неприхотливые растения, но они нуждаются в регулярном поливе и прополке. Их также нужно подкармливать минеральными и органическими удобрениями.
Арбузы и дыни созревают в конце августа - начале сентября. Собирают их по мере созревания. Ягоды созрели, когда у них высохла плодоножка и появились трещинки на кожуре.
Арбузы и дыни можно хранить в прохладном и сухом месте до 2-3 месяцев.
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