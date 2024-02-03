Виноградная лоза даст выдающийся урожай, если знать, какие растения для нее друзья и враги

Выбор соседей для виноградных лоз: друзья и враги

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для обеспечения изобильного урожая любой культуры важно правильно подбирать соседствующие растения.

Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus is licensed under public domain

Например, считается, что для улучшения урожайности винограда полезно высаживать вблизи базилик, розы или укроп, но это лишь часть полного перечня.

Общеизвестно, что некоторые растения могут быть благоприятными для определенных культур, тогда как для других они могут представлять опасность.

Сорняки: кто настоящий враг винограда

Существует мнение, что прополка места посадки лозы излишне, за исключением случаев, когда вблизи появляется осот. Этот сорняк считается основным врагом винограда. Также мокрица, чертополох, крестовник, дымянка и вика несут вред культуре.

Полезные соседи: как улучшить урожай винограда

Чтобы повысить урожайность винограда и сдержать распространение сорняков, рекомендуется высаживать следующие культурные растения рядом с лозой:

базилик и шпинат (содержат сапонин, способствующий росту лозы);

укроп, чистотел и земляника (природные инсектициды, защищающие лозу от болезней);

щавель обыкновенный (положительно влияет на рост лозы);

роза (действует как индикатор болезней, помогая своевременно защитить виноград).

Вредные соседи: культурные растения, которые могут навредить

Даже культурные растения могут стать вредителями для лозы, если высажены рядом. Такие культуры, как лук, мангольд, цветная капуста, дыня, горох, огурцы, свекла и редис, могут отнимать у винограда питательные вещества.

Остерегайтесь цветов: какие растения избегать в окрестности виноградной лозы

Среди цветов, которые не рекомендуется высаживать рядом с виноградом, включены примула, гипсофила, анютины глазки, гиацинт, тюльпаны, астры, незабудки, мальва и нарциссы. Эти цветы также могут конкурировать за питательные вещества, не оставляя лозе достаточно ресурсов для полноценного роста.