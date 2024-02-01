Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость

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Удобрение почвы перед посадкой семян: Применение лаврового листа

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перед тем, как приступить к посадке семян, важно правильно подготовить почву, чтобы обеспечить растениям благоприятные условия для роста. Нашим предкам не приходилось прибегать к покупным удобрениям, они использовали то, что было под рукой, включая лавровый лист.

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Полезные свойства лаврового листа

Лавровый лист, помимо своего широкого применения в кулинарии, обладает исключительными полезными свойствами для почвы. Он содержит витамины A, B, C, PP, а также множество минералов, дубильных и антисептических веществ, необходимых для здоровья растений.

Применение лаврового листа для удобрения почвы

Для удобрения почвы с использованием лаврового листа, сушеные листья измельчают или крошат, а затем добавляют в почву перед посадкой семян. Рекомендуется добавлять около 1 чайной ложки молотого лаврового листа в стакан с рассадой и тщательно перемешать с землей.

Преимущества использования лаврового листа

Это простой и эффективный способ удобрения почвы без необходимости приобретения дорогостоящих химических удобрений. Рассада, удобренная лавровым листом, будет находиться в отличном состоянии в течение 1-2 месяцев, обеспечивая высокий уровень роста и развития растений.

Благодаря удобрению рассады лавровым листом, вы можете ожидать увеличения урожая помидоров и перца до пяти раз, что привлечет восхищенные взгляды соседей и жителей деревни к вашему огороду.