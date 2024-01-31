Избавляетесь на цветнике от сорняков? Присмотритесь, может не стоит

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Эти сорняки украсят ваш цветник

2:24
Садоводство » Цветы

Садоводы и цветоводы обычно борются с сорняками, рассматривая их как нежелательных гостей в своих садах. Однако мало кто задумывается о том, что некоторые сорняки могут стать настоящим украшением для цветника. 

Эти сорняки украсят ваш цветник
Фото: diyhomedecorguide. com/wp-content/uploads/2014/05/floral-arrangements-of-small-garden.jpg

В этом материале мы рассмотрим несколько видов сорняков, которые могут добавить неповторимости и природного очарования в ваш сад:

  • Ромашка полевая (Matricaria chamomilla)

Ромашка полевая — один из самых известных и распространенных сорняков. Её белые цветки с желтым центром создают нежный и романтический образ, особенно в крупных группах. Ромашка полевая также имеет лекарственные свойства и может использоваться для приготовления чая или масла.

  • Коноплянка полевая (Galinsoga parviflora)

Коноплянка полевая — небольшое, но очень устойчивое растение, которое радует своими яркими и мелкими цветками. Она предпочитает солнечные места и плодородные почвы. Коноплянка полевая будет отлично смотреться в каменистых или сухих цветниках, добавляя им некоторую дикую непредсказуемость.

  • Ромашка тысячелистниковая (Achillea millefolium)

Ромашка тысячелистниковая — сорняк, который можно увидеть почти повсюду. Она отличается своей высотой, достигая 50-100 см, и крупными, плоскими смелыми цветками, окрашенными в белый, розовый или фиолетовый цвет. Ромашка тысячелистниковая прекрасно сочетается с различными видами цветов, добавляя им долю дикости и природной красоты.

  • Лебеда (Sonchus)

Лебеда — еще один сорняк, который можно встретить практически везде. Его ярко-желтые цветы и характерные листья придают ему особый вид. Лебеда может быть использована для создания замысловатых фоновых композиций, особенно в сочетании с другими цветами.

Сорняки, которые обычно рассматриваются как вредители, могут стать настоящим украшением для цветника. Ромашка полевая, коноплянка полевая, ромашка тысячелистниковая и лебеда — всего лишь несколько примеров таких сорняков, которые способны придать саду неповторимость и природное очарование. Используя их в сочетании с другими цветами, вы можете создать уникальные и красивые композиции. Поэтому, прежде чем избавляться от сорняков, порой стоит задуматься о том, как они могут украсить ваш цветник.

Красивейшие цветы, которые никогда не нужно садить
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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