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Пионы делят для обильного цветения и контролирования роста

Когда нужно делить пионы

2:09
Садоводство » Цветы

Пионы — это красивые и пышные цветы, которые пользуются огромной популярностью среди садоводов и любителей цветов. Они могут быть различных оттенков и размеров, но всегда привлекают внимание своей красотой и ароматом. Но как правильно ухаживать за этими цветами и когда нужно их делить?

Когда нужно делить пионы
Фото: Own work by Гурьева Светлана (zooclub.ru) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое, что нужно знать о пионах — это то, что они являются многолетними растениями. Это означает, что они могут расти и цвести в течение многих лет, если им обеспечить правильный уход. Однако, со временем пионы могут стать перенасыщенными и перестать цвести так ярко и обильно, как раньше. В этом случае, деление пионов может стать необходимой процедурой.

Также стоит отметить, что пионы могут быть разделены не только для того, чтобы они продолжали цвести обильно, но и для того, чтобы контролировать их рост. Некоторые сорта пионов могут стать слишком большими и занимать много места в саду. В этом случае, деление пионов поможет сохранить баланс и гармонию в саду.

Теперь перейдём к вопросу о том, когда нужно делить пионы. Оптимальное время для этой процедуры — это осень, после того, как растение перестало цвести и начало готовиться к зимнему периоду. В это время корни пионов наиболее активно растут и легко поддаются делению.

Для того, чтобы правильно разделить пионы, необходимо следовать нескольким простым шагам. Сначала нужно выкопать растение из земли и очистить корни от грязи. Затем, с помощью острого ножа или секатора, разделите корневую систему на несколько частей, обязательно оставляя на каждой части несколько побегов и корней. После этого, посадите разделённые растения в подготовленные ямы с удобренной почвой и хорошо полейте.

Важно помнить, что пионы — это довольно капризные цветы и требуют внимательного ухода после деления. Необходимо регулярно поливать растения и подкармливать их удобрениями. Также стоит обратить внимание на то, чтобы новые побеги не были закопаны слишком глубоко в землю, иначе они могут не дать цветы в следующем сезоне.

Деление пионов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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