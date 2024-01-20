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Эфирные масла, выделяемые бархатцами, уничтожают большую часть вредителей в саду

1:55
Садоводство » Цветы

Привлекательные и неприхотливые бархатцы не только могут украсить ваш участок, но и принести значительные выгоды. Эти цветы обладают свойствами, которые существенно воздействуют на другие растения в саду. Поэтому у вас есть не менее трех причин посадить бархатцы у себя на огороде.

Эфирные масла, выделяемые бархатцами, уничтожают большую часть вредителей в саду
Фото: flickr. com by T.Kiya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Бархатцы обладают инсектицидными свойствами," — сообщают специалисты. — "Эфирные масла, выделяемые цветами, практически полностью уничтожают большую часть вредителей сада и огорода."

Поэтому, если вы посадите эти цветы рядом с другими растениями, они окажут благоприятное воздействие и защитят их от непрошенных гостей.

"Бархатцы, высаженные в теплице, спасут огурцы, томаты, баклажаны, перцы от белокрылки," — делятся специалисты. — "На картофельной грядке — от нематоды. В открытом грунте рядом с томатами, перцами, баклажанами — от колорадского жука. На грядке с луком — от корневого клеща и луковой мухи. На грядке с капустой и морковью — от капустной белянки. Между смородиной или крыжовником — от огневки. Рядом с клубникой, плодовыми деревьями и кустарниками — от долгоносиков. В розарии — как профилактика болезней роз."

Бархатцы также обладают репеллентными свойствами. Их запах отпугивает летающих насекомых, таких как комары и мотыльки. Более того, запах бархатцев не нравится тлям, медведкам, проволочникам и другим вредным насекомым. Участки, где растут эти цветы, посещают гораздо реже мышки-полевки и кроты.

Бархатцы также известны своим фунгицидным действием.

"Противовирусные, бактерицидные и противогрибковые свойства цветов научно доказаны," утверждают эксперты.

Однако не стоит сажать бархатцы рядом с бобовыми, кабачками и редиской, так как они могут угнетать рост этих овощных культур.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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