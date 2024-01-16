Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке

Шишки сосны очень полезны для садового участка. Огородники рассказали, как их применять.
Когда будете сажать плодовые деревья и кустарники, используйте шишки в качестве материала для дренажа, укладывая их на дно ямы. Это способствует эффективному отводу лишней влаги, обеспечивая корням достаточное поступление кислорода.
Также можно применять шишки в качестве мульчи. Они не только предотвращают рост сорняков, но и в жаркую погоду сохраняют влагу, не позволяя перегреться почве. Зимой они служат лёгким укрытием.
Чтобы защитить посадки от слизней, распределите шишки слоем в пять сантиметров. Запах, исходящий от них, эффективен для отпугивания вредителей, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".
Избегайте использования еловых шишек, так как они могут привлечь в ваш сад муравьёв.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.