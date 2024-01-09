Эти растения отлично растут под яблоней

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рядом с яблонями для оптимизации использования пространства можно посадить ряд растений, которые отлично уживаются с данной культурой. Садоводы собрали "друзей" яблонь.

Фото: Own work by MikeyMoose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. "Замечательные друзья"

К ним смело можно отнести люпин, календулу, укроп, огурцы, горох, бобовые культуры, бархатцы, редис, пионы. Как только их рост завершится, обрежьте и оставьте на месте надземные части овощей и многолетников. Для того, чтобы растения быстрее разложились, укройте их чёрной пленкой. Подойдёт и спанбонд. Весной яблоня получит полноценное питание.

2. "Добрые друзья"

К ним относят щавель, разные сорта салатов и базилика, барбарис, спирею. Благодаря яблоне растения будут защищены от палящего солнца.

3. "Хорошие соседи"

К ним относят укроп, помидоры, сельдерей, ирис, настурцию, наперстянку, гвоздику турецкую, лилии, астильбу, дельфиниум, жасмин, чеснок, малину, красную смородину, облепиху. Части растениям потребуется больше внимания. Нужно следить за ростом, прореживать, удалять ненужные побеги. Облепиху старайтесь выращивать с пониженной кроной в виде куста, пишет издание "Мир Садоводства".

4. "Плохие соседи (враги)"

Сюда относят капусту разных видов, петрушку, лук, мяту, шалфей, папоротник, космею, клематисы, розы.

Яблоня может подавлять их рост. Их можно посадить в вазоны и контейнеры и поставить под яблоню.

Экспериментируя с посадкой разных растений под данной культурой, можно эффективнее использовать каждый участок земли.

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