Чтобы вишня росла здоровой и приносила богатый урожай, важно избегать посадки рядом с определёнными культурами, которые могут негативно влиять на её состояние. Садоводы назвали пять "плохих соседей".
Яблони
Не рекомендуется сажать вишню и яблоню рядом из-за подверженности обеих культур монилиозу — грибковому заболеванию. Эта напасть может уничтожить урожай, так что растения следует размещать на значительном расстоянии друг от друга.
Хвойные растения
Туи, можжевельники и другие хвойные растения не стоит сажать рядом с вишней. Они предпочитают кислую почву, что может привести к недостатку кальция в земле для вишни, влияя на её развитие.
Раскидистые деревья
Они могут затенять вишню и ухудшать её рост и урожай.
Абрикос, барбарис и грецкий орех
Эти культуры выделяют в грунт токсичные вещества, что может негативно повлиять на рост и развитие вишни, пишет Дзен-канал "Садоёж".
Клубника и паслёновые культуры
Клубника, картошка, помидоры и баклажаны не рекомендуется высаживать рядом с вишней из-за риска вертициллезного увядания — опасного заболевания, которое может распространяться в почве. Вылечить его крайне сложно. Лучше размещать дерево на расстоянии от этих культур.
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