Рядом с вишней лучше не сажать ряд растений

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы вишня росла здоровой и приносила богатый урожай, важно избегать посадки рядом с определёнными культурами, которые могут негативно влиять на её состояние. Садоводы назвали пять "плохих соседей".

Фото: "Вишня" by Loyna is licensed under CC BY-SA 2.5.

Яблони

Не рекомендуется сажать вишню и яблоню рядом из-за подверженности обеих культур монилиозу — грибковому заболеванию. Эта напасть может уничтожить урожай, так что растения следует размещать на значительном расстоянии друг от друга.

Хвойные растения

Туи, можжевельники и другие хвойные растения не стоит сажать рядом с вишней. Они предпочитают кислую почву, что может привести к недостатку кальция в земле для вишни, влияя на её развитие.

Раскидистые деревья

Они могут затенять вишню и ухудшать её рост и урожай.

Абрикос, барбарис и грецкий орех

Эти культуры выделяют в грунт токсичные вещества, что может негативно повлиять на рост и развитие вишни, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Клубника и паслёновые культуры

Клубника, картошка, помидоры и баклажаны не рекомендуется высаживать рядом с вишней из-за риска вертициллезного увядания — опасного заболевания, которое может распространяться в почве. Вылечить его крайне сложно. Лучше размещать дерево на расстоянии от этих культур.

Ранее сообщалось, с какими культурами лучше не сажать клубнику.