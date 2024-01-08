Клубнику не рекомендуют сажать рядом с этими растениями

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Неправильный выбор "соседей" для клубники может привести к низкому урожаю, мелким ягодам, болезненным кустам и многочисленным проблемам с уходом. Садоводы рассказали, рядом с какими растениями лучше не сажать эту культуру.

Фото: "***" by Art (RUS) Potosi is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Семейство паслёновых. Клубнику не стоит размещать рядом с помидорами и картошкой из-за риска заражения фитофторой. Помидоры могут затенять кустики, приводя к мелким и нежным ягодам.

Малина. Размещение клубничной грядки рядом с малиной нежелательно из-за интенсивного роста культуры, которая может подавлять рост клубники, потреблять влагу и становиться источником общих вредителей.

Культуры-водохлёбы. Клубника не должна соседствовать с растениями, потребляющими много влаги, такими как ирга, слива, тернослива и берёза. Есть риск иссушения почвы.

Ореховые культуры. Клубничные "плантации" не рекомендуется располагать под грецким орехом или лещиной, так как они выделяют в почву вещество, тормозящее рост и развитие культуры.

Подсолнухи. Соседство с этими растениями не рекомендуется из-за их высокого потребления влаги и питательных веществ, что может привести к голоданию клубники.

Капуста. Капусте требуется частый полив, что может негативно сказаться на корнях клубники, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Важно подбирать соседей для клубники с учётом их потребностей в влаге и питательных веществах, чтобы обеспечить здоровый рост и высокий урожай.

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