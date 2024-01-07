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Лучшие сорта груш для посадки на участке

2:53
Садоводство » Плодовые

При выборе сорта плодового дерева можно легко допустить ошибку и сидеть без рожая годами. Садоводы сделали подборку сортов груш для средней полосы, которые уже были опробованы дачники и получили высокие оценки. 

Лучшие сорта груш для посадки на участке
Фото: Own work (Original text: selbst erstellt) by User:MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Груша "Лада"

Её отличает высокая урожайность и постоянное плодоношение. Дерево устойчиво к парше и природным катаклизмам. Начинает давать плоды на 3-4 год посадки. Дерево имеет пирамидальную форму кроны, вырастает до трёх метро. Самоплодный сорт, но с опылением урожайность будет выше. Вкус плодов кисло-сладкий, садоводы оценили его на 4,1-4,4 балла.

2. Груша "Кафедральная"

Сорт устойчив к зиме и парше. У данного типа груш средняя урожайность. Дерево высотой 3-4 метра, имеет конусовидную форму. Созревшие плоды светло-жёлтого цвета с бледно-красными разливами. У них нежная маслянистая кожица. Дегустаторы оценили вкус на 4,4 балла. Данный сорт отлично подходит для заготовок.

3. Груша "Северянка"

Этот сорт практически не подвержен заражению паршой. Он отличается зимостойкостью и урожайностью. Начинает плодоносить с четвёртого года посадки. Имеет пирамидальную форму, высота дерева — до 5 метров. Плоды небольшие, имеют зеленовато-жёлты цвет. Вкус плодов оценивается в 4,2 балла. Лёжкость слабая, поэтому часто его считают техническим.

4. Груша "Видная"

Одна плодоносит поздним летом и характеризуется стабильностью. Дерево имеет пирамидальную форму. Высота — 5-6 метров. Начинает плодоносить на 4-5 год посадки. Сорт самоплодный. Если рядом есть опылители, плоды будут крупнее и слаще.

Груша созревает рано. Период плодоношения — август-конец сентября. Вкус плодов садоводы оценили в 4,4 балла. Фрукты не лежат долго после сбора, пишет 7dach. ru.

5. Груша "Чижовская"

Эта груша зимостойка и быстро начинает давать плоды (3-4 год посадки). Высота дерева может быть до 2,5 метров, оно самоплодное. Даёт ежегодный урожай. Плоды имеют свежий кисло-сладкий вкус (4,1-4,2 балла). Сорт универсальный. Плоды хранятся до 120 дней.

Лучшие сорта груш
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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