Наличие слизней на грядках быстро подпортит настроение дачникам, поскольку эти вредители могут серьезно повредить урожай капусты и ягод, делая его совершенно непригодным для употребления. Поэтому важно своевременно избавиться от них, чтобы спасти овощи и ягоды на огороде. Однако многие огородники предпочитают избегать применения химических средств на своих участках.
Существует простое и эффективное средство борьбы с слизнями, которое, как подчеркивают опытные хозяева, требует всего лишь кукурузной муки и пластиковых бутылок. Для применения этого метода следует установить ловушки с мукой на некотором расстоянии друг от друга над грядками. Также можно рассыпать муку на капустные листья. Важно, чтобы мука не промокла от дождей, и слизни могли свободно к ней подойти.
Принцип действия этого метода достаточно прост: слизни, не обладая пищеварительными ферментами для переваривания кукурузной муки, просто погибают от остановки пищеварительного процесса.
Часто слизней можно заметить в тенистых и влажных местах, именно там следует в первую очередь расставлять ловушки. Кроме того, такая мука также помогает бороться с муравьями и тлями.
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