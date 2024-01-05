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Жимолости требуется особый уход

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — популярная культура, которая не только приносит полезные и вкусные плоды, но и не требует особого ухода. Выращивать растение можно как отдельными кустами, так и групповыми насаждениями. Весной требуется особенный уход, чтобы обеспечить обильный урожай.

Жимолости требуется особый уход
Фото: Own work by Гурьева Светлана (zooclub.ru) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первым шагом необходимо провести омолаживающую и санитарную обрезку до начала сокодвижения. Процедура включает в себя удаление поврежденных побегов и ветвей, показывающих признаки заболеваний, а также укорачивание скелетных побегов. Такая обрезка стимулирует рост молодых веток и помогает предотвратить появление грибковых инфекций.

Полив является важным аспектом заботы о жимолости для обеспечения хорошего урожая. Рекомендуется поливать кусты тёплой водой каждые 2-3 дня, используя не менее десяти литров воды на одно растение.

Рыхление грунта и мульчирование также играют важную роль в уходе за жимолостью. Первая процедура позволяет сохранять влагу на длительный период и устранять сорную траву. Мульчирование с использованием опилок, смешанных с перегноем, помогает уменьшить рост сорняков и облегчить работу садоводу.

Для защиты от вредителей и заболеваний рекомендуется проводить весеннюю обработку жимолости бордосской смесью и препаратом против пятнистости. Фитоверм может быть использован для борьбы с тлями, которые часто повреждают растение весной после появления молодых листков, пишет golubika. net.

Важно также провести подкормку жимолости ранней весной и в период раскрытия почек. Для этого можно использовать азотные, калийно-фосфорные удобрения и мочевину. Подкормка позволяет стимулировать рост молодых побегов, формирование завязей и повышает урожайность.

Жимолость является неприхотливым растением, но для получения хорошего урожая ей необходим своевременный уход. Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здорового и плодоносящего кустарника.

Уход за жимолостью
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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