Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы неочевидные факты о грудном молоке
Эксперт развеял популярные мифы о йоге
Грядки, которые не придётся перекапывать
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Горе хозяйки: холодец не застыл. Три причины, которые могли привести к такому конфузу
Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство
Новоиспеченные водители не знают, зачем опытные "моргают" фарами перед запуском двигателя
На Украине предложили проводить мобилизацию путём лотереи или жеребьёвки
Куда внезапно пропал телеведущий Сергей Брилёв: проживает в Аргентине

Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши

1:22
Садоводство » Ландшафт

С виду можжевельники кажутся приличными и привлекательными растениями, однако, несмотря на свой внешний вид, обладают некоторыми паразитическими свойствами.

Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Фото: flickr. com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эти растения, завоевавшие широкую популярность в ландшафтном дизайне и встречаемые на многих приусадебных участках, могут причинить вред саду из-за своего характера являться источником распространения заболевания, известного как ржавчина.

Основной опасностью присутствия можжевельника в саду является то, что это хвойное растение становится главным источником ржавчины, которая в свою очередь может поразить груши и яблоки.

Соседствующие деревья также могут пострадать, так как можжевельник, зараженный ржавчиной, может передать инфекцию грушам и яблокам, находящимся в радиусе 1 км.

Появление можжевельника на вашем участке не вызовет восторга среди соседей. Проблема заключается в том, что эффективного средства от ржавчины, способного полностью уничтожить инфекцию, не существует.

Если вас привлекает красота можжевельников, лучше выбирать сорта, не распространяющие ржавчину. Такие сорта включают «Средний», «Китайский», «Горизонтальный», «Даурский», «Лежачий» и «Прибрежный».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия" Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Последние материалы
Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство
Новоиспеченные водители не знают, зачем опытные "моргают" фарами перед запуском двигателя
На Украине предложили проводить мобилизацию путём лотереи или жеребьёвки
Куда внезапно пропал телеведущий Сергей Брилёв: проживает в Аргентине
Александр Петров в объятиях жены и в кругу близких встретил Новый год
На Украине было уничтожено 800 натовских зенитных ракет ЗРК Patriot
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Рецепт греческого салата для вашего праздничного стола
Иван Ургант обратился к россиянам
Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников