Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

С виду можжевельники кажутся приличными и привлекательными растениями, однако, несмотря на свой внешний вид, обладают некоторыми паразитическими свойствами.

Фото: flickr. com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эти растения, завоевавшие широкую популярность в ландшафтном дизайне и встречаемые на многих приусадебных участках, могут причинить вред саду из-за своего характера являться источником распространения заболевания, известного как ржавчина.

Основной опасностью присутствия можжевельника в саду является то, что это хвойное растение становится главным источником ржавчины, которая в свою очередь может поразить груши и яблоки.

Соседствующие деревья также могут пострадать, так как можжевельник, зараженный ржавчиной, может передать инфекцию грушам и яблокам, находящимся в радиусе 1 км.

Появление можжевельника на вашем участке не вызовет восторга среди соседей. Проблема заключается в том, что эффективного средства от ржавчины, способного полностью уничтожить инфекцию, не существует.

Если вас привлекает красота можжевельников, лучше выбирать сорта, не распространяющие ржавчину. Такие сорта включают «Средний», «Китайский», «Горизонтальный», «Даурский», «Лежачий» и «Прибрежный».